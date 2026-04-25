Viktor Orban anunță că nu își va mai prelua mandatul de deputat, după 36 de ani în care a fost membru în Parlament / Reacția lui Peter Magyar

Prim-ministrul naționalist aflat la final de mandat Viktor Orban a anunțat sâmbătă că se retrage din Parlamentul ungar, după ce partidul său Fidesz a suferit o înfrângere electorală zdrobitoare, care a pus capăt celor 16 ani petrecuți de el la putere, relatează AFP.

La alegerile legislative din 12 aprilie, Viktor Orban a pierdut în fața unui nou venit pe scena politică ungară, conservatorul pro-UE Peter Magyar, al cărui partid a obținut o majoritate de două treimi în Parlament, în urma unui scrutin marcat de o prezență la vot record în această țară din Europa Centrală.

La 62 de ani, liderul naționalist, care a fost membru al Parlamentului ungar fără întrerupere de la democratizarea țării din 1990, a cerut săptămâna trecută o „reînnoire completă” a partidului său.

„Întrucât mandatul pe care l-am obţinut în calitate de cap de listă al alianței Fidesz-KDNP este în realitate un mandat parlamentar pentru Fidesz, am decis să-l înapoiez. La acest moment, nu este nevoie de mine în Parlament, ci în reorganizarea taberei naționale”, afirmă Viktor Orban într-o înregistrare video difuzată pe Facebook după o reuniune a comitetului executiv al Fidesz.

El a adăugat că conducerea partidului i-a recomandat să rămână pentru a-și continua activitatea în calitate de președinte al Fidesz și că este „pregătit pentru această sarcină” dacă va fi reconfirmat în funcție la congresul partidului, care va avea loc în iunie.

Peter Magyar, cel care a câștigat alegerile promițând o „schimbare de regim”, l-a acuzat pe Orban de lașitate.

„«Curajosul» luptător de stradă rămâne incapabil de un lucru: să-și asume responsabilitățile… Cu un naș mafiot (la conducere), nu poate exista o opoziție democratică”, a afirmat viitorul prim-ministru într-o reacție pe Facebook.

Adunarea Națională a Ungariei urmează să țină ședința inaugurală pe 9 mai, când noii deputați vor depune jurământul.

Partidul Tisza al lui Peter Magyar a câștigat 141 de mandate, în timp ce Fidesz-KDNP al lui Viktor Orban a obținut 52, iar partidul de extremă dreapta „Patria Noastră” 6, în cadrul Adunării Naționale care numără în total 199 de membri.