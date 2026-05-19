Prima țară în care merge Peter Magyar după preluarea puterii și motivul pentru care va lua trenul, pe o linie construită de „maleficul Bruxelles”

Peter Magyar, la Catedrala Wawel din Cracovia, Polonia, pe 19 mai 2026. FOTO: Wojtek RADWANSKI / AFP / Profimedia

Noul premier al Ungariei, Peter Magyar, a început marți o vizită oficială de două zile în Polonia, aceasta fiind prima lui deplasare în străinătate de la preluarea mandatului și una încărcată de simbolism pentru un lider care încearcă să-și readucă țara pe traiectoria principală a Europei, scrie Reuters.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk, cu care Magyar se va întâlni miercuri, a readus o coaliție proeuropeană la putere în Polonia în 2023, restabilind relațiile cu Bruxellesul și deblocând fonduri de miliarde de dolari înghețate din cauza îngrijorărilor legate de respectarea statului de drept.

Este o realizare pe care Magyar încearcă să o imite după ce a obținut o victorie zdrobitoare asupra naționalistului Viktor Orban în aprilie, un rezultat pe care Tusk l-a descris ca o lovitură dată regimului autoritar și ca parte a unei schimbări în politica Europei Centrale, departe de naționalismul eurosceptic.

Relațiile dintre Varșovia și Budapesta s-au deteriorat până la o ostilitate deschisă, pe măsură ce Tusk și Orban s-au ciocnit din cauza abordării conflictuale a liderului maghiar față de Ucraina și a relațiilor calde cu Rusia.

Vizita este văzută în primul rând ca o resetare simbolică după o perioadă de contacte efectiv înghețate, menită să redeschidă dialogul pe teme europene și privind Ucraina, a declarat un oficial al guvernului de la Varșovia.

De la sud la nord

Vizita lui Magyar îl va duce prin Polonia, de la Cracovia, unde a aterizat marți cu un zbor comercial, în capitala Varșovia și apoi în orașul Gdańsk, port la Marea Baltică.

Noul premier ungar s-a străduit să-și proiecteze o imagine modestă și să contrasteze cu predecesorul său, care folosea o flotă de avioane achiziționate de armată pentru a călători și care a fost criticat pentru că unele persoane apropiate partidului său, Fidesz, au acumulat averi sub guvernarea lui.

Magyar a spus luni că va merge cu trenul spre Varșovia, marți seară, pe „o linie feroviară de mare viteză construită cu fonduri UE – de către «maleficul Bruxelles»”, făcând aluzie la retorica anti-UE a lui Orban.

El a spus că decizia lui de a testa rețeaua feroviară poloneză a venit în contextul dorinței de a construi, în cele din urmă, o legătură de mare viteză între Varșovia și Budapesta.

Magyar va fi însoțit de o serie de miniștri, printre care șefa diplomației, Anita Orban, ministrul Economiei și Energiei Istvan Kapitany, ministrul Transporturilor și Investițiilor David Vitezy și ministrul Apărării Romulusz Ruszin-Szendi.

Ministrul fugar

Un posibil subiect de discuție este modul în care fostul ministru polonez al Justiției, Zbigniew Ziobro, căutat de procurorii din Varșovia sub acuzația de abuz de putere și căruia Viktor Orbán îi acordase azil în Ungaria, a reușit să fugă în Statele Unite înainte de învestirea lui Magyar.

„Am trimis o scrisoare noului ministru al Justiției din Ungaria, întrebându-l care era statutul lui Ziobro în Ungaria și ce document a folosit pentru a trece granița cu Ungaria”, a declarat marți ministrul polonez al Justiției, Waldemar Zurek. Magyar a spus luni că Ziobro nu a luat un zbor către SUA direct din Ungaria.

Magyar s-a angajat să pună capăt dependenței Ungariei de energia rusă până în 2035 și a spus că energia va fi probabil pe agenda discuțiilor din Polonia, adăugând că aceasta „este o chestiune prioritară pentru ambele țări”.

Varșovia intenționează să ofere Budapestei acces la gaz natural lichefiat (GNL) din SUA prin intermediul unui nou terminal din Gdansk, care urmează să devină operațional în 2028, a declarat o sursă familiarizată cu acest subiect. Compania Orlen vinde deja GNL din SUA către Ucraina.

Varșovia mai vrea să discute despre sprijinul acordat Ucrainei, precum și despre viitorul cadru de cooperare în cadrul Grupului de la Vișegrad, format din țările din Europa Centrală, au precizat oficialii polonezi.

Guvernul Ungariei dorește sprijinul Poloniei în negocierile privind deblocarea fondurilor UE, întrucât ambele țări au fost implicate în dispute similare privind respectarea statului de drept.

„Decizia nu a fost încă luată și va fi în mod clar atât politică, cât și procedurală, motiv pentru care acest sprijin este crucial pentru Budapesta”, a declarat Wojciech Przybylski, de la grupul de reflecție Visegrad Insight.