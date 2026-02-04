Peter Szijjarto susține că politica de migrație a Bruxellesului „duce doar la tragedii”

Politica de migrație a Bruxellesului duce doar la tragedii, după cum a demonstrat cel mai recent accident din largul coastelor Greciei, a afirmat ministrul de externe ungar Peter Szijjarto miercuri pe Facebook, după informațiile privind moartea a cel puțin 15 migranți, cu o zi înainte, în contextul în care ambarcațiunea lor s-a ciocnit cu o navă a pazei de coastă grecești în largul insulei Chios, scrie agenția de presă MTI.

„Câți oameni trebuie să mai moară din cauza politicii de migrație a Bruxellesului?!”, a scris Szijjarto.

„De un deceniu, politicile pro-migrație ale Bruxellesului încurajează oameni din afara Europei să vină aici ilegal. Consecințele se văd clar în marile orașe ale Europei”, a mai susținut șeful diplomației ungare.

Szijjarto a amintit că „Ungaria se opune Bruxellesului”. „Am construit un gard, am respins cote obligatorii de relocare, iar țara noastră rămâne liberă de migranți. Dar Bruxelles refuză să renunțe. Continuă să alimenteze modelul de afaceri al traficanților de persoane, îndemnându-i pe cei care caută o viață mai bună să plătească traficanți, să-și riște viața și să vină în Europa în număr tot mai mare”, a spus el.

„Cu cât aduc mai mulți oameni, cu atât crește presiunea asupra noastră să-i preluăm”, a insistat ministrul, adăugând că „această politică de migrație duce doar la tragedii. Amenințările teroriste se înmulțesc în Europa de vest, sărbătorirea Crăciunului a fost întreruptă în multe locuri, iar acum mai mulți migranți s-au înecat în mare”.

Conform agenția ANA-MPA, Comisia Europeană a asigurat miercuri că este la curent cu tragedia decesului unor migranți pe mare în largul insulei Chios, subliniind în același timp că ancheta cu privire la accident este responsabilitatea autorităților elene, notează Agerpres.

Comisia a mai indicat că monitorizează îndeaproape evoluțiile și operațiunea de căutare și salvare și că este în contact strâns cu autoritățile elene.

Purtătorul de cuvânt al Comisiei, Marcus Lammert, a mai spus că fiecare viață umană pierdută pe mare este o tragedie, menționând că mulți oameni își pun în pericol și apoi își pierd viața din cauza traficanților de persoane, problemă pe care Comisia Europeană încearcă sistematic să o prevină. El a subliniat în context importanța colaborării cu statele partenere.