Petrișor Peiu anunță că se retrage din conducerea AUR dacă partidul decide să voteze Guvernul Veștea

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat luni, la Antena 3 CNN, că se va retrage din conducerea partidului și, cel mai probabil, din funcția de lider al grupului parlamentar din Senat dacă formațiunea condusă de George Simion va decide să voteze pentru învestirea Guvernului Veștea.

„Să mă retrag din prim-planul vieții publice, să stau la cutie, în banca mea”, a răspuns Peiu, întrebat ce va face dacă liderul AUR, George Simion, va decide susținerea noului Executiv.

Întrebat ulterior dacă va pleca din partid, senatorul a spus că nu ia în calcul acest lucru.

„Nu am spus asta, că am avut o înțelegere și o respect, dar nu mai e bine să fiu în față. Simt așa o ușoară dezamăgire. Nu e ușoară, e mare, dar e o decizie normală (…) mi-am spus punctul de vedere și dacă punctul de vedere acum este altul nu cred că mai e cazul să mai reprezint eu, stau liniștit în bancă, votez ce spune partidul și asta e. La încheierea mandatului plec acasă și gata”, a afirmat el.

Întrebat dacă AUR cere funcția de președinte al Senatului în schimbul voturilor pentru Guvern, Peiu a respins ideea că ar fi formulat astfel de solicitări.

„Eu nu am cerut nimic, am spus doar că dacă se face o negociere vreodată, plecând de la zero, evident că orice om își dorește, dar în acest context eu nu am cerut nimic (…) Am discutat cu Simion dar vă pot spune doar poziția mea, nu mai risc nimic. Eu nu am cerut nicio astfel de poziție, nu o cer și nu o voi cere în acest context”, a spus numărul 2 din AUR.

Mai devreme, premierul desemnat, Adrian Veștea, a avut o întâlnire cu președintele AUR, George Simion, la invitația acestuia din urmă.