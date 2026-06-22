Premierul desemnat anunță că se întâlnește cu George Simion: „Este obligatoriu”

Candidatul la funcția de prim-ministru, Adrian Veștea, a anunțat luni după-amiază că se va întâlni cu liderul AUR, George Simion, „înțelegând responsabilitatea care îmi revine pentru a pune capăt haosului politic”. Aritmetica din Parlament arată că, în acest moment, guvernul Veștea nu poate trece fără susținerea AUR.

Adrian Veștea, care s-a descris drept „un om al dialogului și al consensului”, nu a precizat unde și când va avea loc întâlnirea.

„Înțelegând responsabilitatea care îmi revine pentru a pune capăt haosului politic, voi avea o întâlnire cu președintele AUR, George Simion. Când vine vorba de România și de rezolvarea unei crize fără precedent, îmi asum un dialog deschis cu orice formațiune politică votată de români. Este cred obligatoriu dacă vrem să avem, în adevăratul sens al cuvântului, un Guvern al României”, a scris premierul desemnat, luni, pe Facebook.

Liderul AUR îl învitase pe Veștea la partid la ora 20

Anunțul premierului desemnat vine în contextul în care George Simion a declarat, luni, că guvernul Veștea „nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR”.

„Îl așteptăm la sediul partidului pe domnul Adrian Veștea, îl așteptăm pe Nicușor Dan să spună public dacă voturile AUR sunt bune sau nu. Să spună public dacă parlamentarii AUR mai sunt extremiști, că în ultimele săptămămâni am văzut că suntem patrioți”, a solicitat George Simion, luni, într-o conferință de presă.

Simion spunea că Guvernul Veștea nu va trece de Parlament fără voturile AUR.

„Eu fac un apel la Adrian Veștea să predea mandatul sau să amâne votul, pentru că acest cabinet nu va avea susținerea a 233 de parlamentari. Nu există 233 de parlamentari fără coloană vertebrală. Și la ora 20:00 îl așteptăm la sediul partidului”, a mai declarat președintele AUR.

Votul pentru învestirea Guvernului Veștea a fost programat pentru luni seară, însă, fără cele 233 de voturi necesare pentru a primi încrederea Parlamentului, la PSD este luată în calcul o amânare.

Premierul desemnat a depus duminică seară lista de miniștri și programul de guvernare, iar astăzi în Parlament are loc audierea miniștrilor propuși.

Calculele din Parlament

Pentru a fi învestit, Guvernul Veștea are nevoie de 233 de voturi în Parlament. PSD, care a anunțat că votează și intră la guvernare, are 127 de voturi.

Pe surse, social-democrații spun că se mai bazează pe alte 66 de voturi din afara formațiunii și că au nevoie de încă 40 pentru a asigura o majoritate parlamentară. Astfel, trebuie să atragă sprijin de la AUR, care are 90 de parlamentari.

PNL, USR și UDMR au anunțat că nu vor vota Guvernul, însă circa 20 de parlamentari liberali s-au poziționat împotriva conducerii partidului și susțin tabăra Veștea.

Voturi mai pot veni de la grupul parlamentar PACE, care are 11 membri, și mai sunt alte 17 posibile voturi de la minoritățile naționale.