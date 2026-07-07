Petrișor Peiu îl acuză pe Sorin Grindeanu de minciună: „Cu tupeul hoțului care strigă hoții”

Petrișor Peiu a venit marți cu o replică după ce președintele PSD Sorin Grindeanu a acuzat AUR că menține la guvernare pe Ilie Bolojan prin faptul că nu a votat în Parlament guvernul Veștea.

„Până la urmă, nici hârtia nu mai poate suporta chiar orice minciună. Sorin Grindeanu a descoperit faptul ca Ilie Bolojan a rămas premier interimar. Și pentru ca se află în faza de negare a realității, a inventat și un motiv și anume că ,,voturile AUR” îl țin acolo”, a scris Peiu pe Facebook.

Peiu îi amintește că PSD a fost cel care a votat pentru ca Ilie Bolojan să fie prim-ministru.

„Ar fi de râs dacă nu ar fi de plâns, dar Sorin Grindeanu este cel care a condus chiar ședința de învestire a guvernului Bolojan, ocazie cu care i-a oferit acestuia 40% din voturile necesare”, amintește Petrișor Peiu.

De asemenea, PSD a susținut măsurile economice ale guvernului Bolojan și s-a opus mai multor moțiuni de cenzură depuse de AUR, amintește Peiu.

„Dar, în loc să își aducă aminte de toate aceste momente, Sorin Grindeanu preferă să mintă. Cu tupeul hoțului care strigă hoții!”, conchide Peiu.

Guvernul Bolojan a picat după o moțiune votată de PSD și AUR. PSD a refuzat ulterior să facă o majoritate cu AUR pentru noul guvern.

Acuzațiile lui Sorin Grindeanu

Președintele PSD a spus luni seară că Ilie Bolojan se menține în funcția de premier, ca interimar, „fiindcă îl țin cei de la AUR”.

„Am certitudinea că de fiecare dată când spunem «da» la ceva, se inventează altceva nou. De ce? Pentru că unii își doresc să rămână acolo cu votul celor de la AUR, pentru că în acest moment Ilie Bolojan, la peste 60 de zile de când a fost demis, este în funcție fiindcă îl țin cei de la AUR”, a spus Grindeanu într-o emisiune la Digi24.

Parlamentarii AUR s-au ridicat din sală și nu au participat la votul privind guvernul Veștea, care a fost respins pentru că nu a întrunit o majoritate parlamentară.