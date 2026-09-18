Petrișor Peiu: „Nicușor Dan are un plan cu PSD. Este masochist să bați la ușa AUR ca să ceri voturi. Nici pe vizor nu ne uităm”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acuză că președintele Nicușor Dan are un plan convenit cu PSD pentru a-i aduce pe social-democrați la guvernare, după desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Peiu a exclus totodată posibilitatea ca AUR să susțină un guvern condus de Mureșan.

Liderul AUR a fost întrebat, la Digi24, cum comentează condiția pusă de UDMR pentru susținerea lui Siegfried Mureșan la conducerea Guvernului, anume ca Mureșan să nu formeze majoritatea cu voturi de la partidele extremiste.

„Din fericire pentru domnia sa, care are obsesia asta, nu cred că va căuta cineva voturi la AUR pentru un eventual guvern Mureșan. Trebuie să fii cel puțin masochist să bați la ușa AUR, să ceri voturi, după ce ai înjurat AUR în ultimii mai mulți ani, 2 ani cel puțin, într-un mod jenant. Nu cred că cineva se va umili atât de mult să bată la ușa noastră. Nici pe vizor nu ne uităm dacă ne bate Siegfried Mureșan la ușă”, a răspuns Petrișor Peiu.

Peiu: „Zero șanse” pentru alegeri anticipate

În ceea ce privește posibilitatea declanșării alegerilor anticipate, Peiu a spus că „sunt zero șanse ca președintele să le declanșeze”.

„Președintele are un plan convenit cu celălalt partid din acest joc, PSD, ca imediat ce Mureșan depune mandatul sau pierde votul în Parlament la învestitură să-l desemneze pe Grindeanu și acesta să formeze o majoritate cu diverse partide și partidulețe și cu UDMR”, susține Peiu.

Întrebat dacă AUR ar putea face parte dintr-o asemenea majoritate, liderul senatorilor partidului a răspuns: „Exclus”.

„O negociere cu AUR se face înainte de Cotroceni, inclusiv pe persoana prim-ministrului, pe program. De ce ar susține AUR un premier deja desemnat de Nicușor Dan fără a fi întrebat și AUR și cu un program la care AUR nu a contribuit?”, a mai spus Peiu.