Condiția pusă de UDMR ca să-l susțină pe Mureșan pentru șefia Guvernului

Președintele UDMR Kelemen Hunor a afirmat că Uniunea va fi un partener al lui Siegfried Mureșan în constituirea unei majorități parlamentare prin care cabinetul propus de liberal să treacă de votul de învestire al Parlamentului.

Pe de altă parte, liderul UDMR pune o condiție pentru acest sprijin, anume ca Mureșan să nu formeze majoritatea cu voturi de la partidele extremiste.

„Președintele a decis: l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Misiunea premierului desemnat este să construiască o majoritate parlamentară, iar noi vom fi parteneri în acest demers. Într-un singur lucru nu facem compromisuri: nu acceptăm o majoritate bazată pe voturile AUR și ale partidelor extremiste”, a scris Kelemen Hunor, într-o postare pe Facebook.

Nicușor Dan a anunțat că opțiunea sa pentru funcția de premier este europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan, cel care fusese propus de PNL, USR și UDMR încă din iunie. El a spus că în continuare nu există o majoritate parlamentară. Mai mult, a precizat că nu avea confirmarea lui Mureșan că acceptă propunerea. Confirmarea a venit câteva minute mai târziu, pe Facebook.

„Nu avem o majoritate conturată și în aceste condiții am ales să propun pentru funcția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări și această persoană este Siegfried Mureșan”, a anunțat, joi, președintele Nicușor Dan.

În urma acestui anunț, AUR a precizat că nu va susține instalarea unui guvern condus de către Siegfried Mureșan.

„Nu votăm nici Germania, nici Franța, nici trei trandafiri. Doar România”, a scris George Simion într-o postare pe Facebook.