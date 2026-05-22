Petrol: Piața se află „în zona roșie”, iar stocurile se epuizează – Ce urmează?

Nou avertisment din partea șefului Agenției Internaționale pentru Energie (AIE) și a Goldman Sachs privind epuizarea rapidă a rezervelor. Prețurile cresc din nou după o scădere temporară

Organizațiile internaționale și băncile de investiții transmit un semnal de alarmă privind o posibilă agravare a crizei energetice, deoarece rezervele globale de petrol scad rapid odată cu începerea sezonului estival de călătorii din SUA.

Șeful Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), Fatih Birol, a avertizat că piețele ar putea intra într-o „zonă roșie” încă din iulie , dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi complet deschisă .

Birol a descris redeschiderea completă și necondiționată a Strâmtorii Hormuz drept „cea mai importantă soluție” la criza energetică declanșată de războiul cu Iranul.

După cum a subliniat el, epuizarea rezervelor globale, combinată cu creșterea cererii de combustibil în timpul verii, creează un amestec extrem de periculos pentru piețele energetice internaționale.

Goldman Sachs anticipează o încordare „fără precedent” pe piața petrolului

Potrivit analiștilor băncii, exporturile prin Strâmtoarea Ormuz sunt în prezent cu 95% sub nivelurile normale, în timp ce transporturile de petrol din Iran aproape s-au epuizat în ultimele șapte zile.

Sezonul turistic american începe în acest weekend în SUA, ceea ce în mod tradițional crește semnificativ cererea de benzină, motorină și combustibil pentru avioane.

Analiștii avertizează că piața riscă să se confrunte cu un șoc puternic al cererii și ofertei, chiar în contextul epuizării stocurilor.

Creștere de 40% a prețurilor de la începutul războiului

Tensiunile de pe piață și temerile legate de viitor au declanșat o nouă creștere a prețurilor petrolului. Țițeiul american WTI depășea vineri dimineața 97 de dolari pe baril, în timp ce Brent este peste 104 dolari, ambele prețuri crescând cu aproape 40% de la începutul războiului.

Piața monitorizează acum îndeaproape atât evoluțiile de pe frontul Iranului, cât și declarațiile Teheranului privind programul său nuclear.

Prețurile rămân extrem de sensibile la orice semn de escaladare sau dezescaladare, în timp ce sentimentul predominant pe piețe este că șocul energetic este încă departe de a se fi încheiat.