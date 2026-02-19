Petrol: Prețurile cresc cu 4% de teama unui conflict SUA-Iran

Piața petrolului este una dintre primele care „aud” sunetul tensiunii geopolitice. Iar când Iranul intră în ecuație, reacțiile sunt imediate.

Prețurile țițeiului au crescut miercuri cu aproximativ 4%, după ce vicepreședintele american J.D. Vance a acuzat Teheranul că ignoră cerințe cheie ale SUA în recentele discuții nucleare și a precizat că acțiunea militară rămâne pe masă. Sentimentul a fost alimentat și de un raport Axios care sugera că Trump era aproape de un război cu Iranul.

Prețurile le țiței West Texas Intermediate (WTI) din SUA a crescut cu 4,25%, ajungând la 64,98 dolari pe baril, în timp ce Brent a crescut cu 3,93%, ajungând la 70,07 dolari. Această creștere contrastează puternic cu imaginea din sesiunea precedentă, când piețele se mișcaseră în scădere, estimându-se că negocierile de la Geneva au lăsat loc pentru un acord, scrie presa elenă.

„Liniile roșii” ale Washingtonului

Vicepreședintele J.D. Vance a declarat că, în ciuda faptului că s-a convenit continuarea contactelor, partea iraniană nu a recunoscut și nici nu a abordat în mod substanțial „liniile roșii” pe care președintele Donald Trump le-a stabilit în legătură cu programul nuclear al țării.

Pe de altă parte, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a descris discuțiile drept „constructive”, referindu-se la un acord de principiu asupra principiilor de bază. Diferența de interpretare este evidentă – iar piețele au ales să acorde importanță retoricii americane dure, dar și imaginilor din satelit care arată că Teheranul se pregătește.

J.D. Vance a subliniat că președintele Trump își rezervă dreptul de a folosi forța militară dacă diplomația eșuează. Mesajul a fost clar: negocierea are limite.

Strâmtoarea Hormuz, în centrul îngrijorării

Tensiunea nu se limitează la declarații. Iranul a efectuat exerciții militare în Strâmtoarea Hormuz, principalul pasaj maritim prin care trec aproximativ o treime din exporturile mondiale de țiței transportat pe mare. Este cel mai critic „blocaj” de pe piața energetică globală.

Presa de stat iraniană a relatat că unele transporturi maritime au fost temporar afectate de exerciții, deși companiile de monitorizare a fluxului nu au confirmat nicio perturbare substanțială. Cu toate acestea, pe piața petrolului, posibilitatea unei perturbări este suficientă pentru a declanșa reacții puternice.

În același timp, SUA și-au sporit prezența militară în Orientul Mijlociu. Portavionul USS Abraham Lincoln se află deja în regiune, în timp ce USS Gerald Ford se îndreaptă spre aceasta. Președintele Trump a declarat că desfășurarea unui al doilea portavion acționează ca o garanție în cazul în care discuțiile eșuează.

Piețele energetice reacționează nu doar la evenimente, ci și la scenarii. Un potențial incident militar care ar afecta fluxurile prin Strâmtoarea Hormuz ar putea duce la o contracție accentuată a ofertei, cu efecte directe asupra prețurilor combustibililor și a inflației globale.

Creșterea prețurilor petrolului de astăzi nu reflectă o criză care a avut deja loc. Reflectă posibilitatea tot mai mare a unei escaladări care ar schimba termenii echilibrului energetic global.

Deocamdată, diplomația rămâne vie. Dar atâta timp cât „liniile roșii” rămân inconsistente și navele de război se adună în Golful Persic, piața va continua să se bazeze pe frică – nu pe calm.