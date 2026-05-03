Petrolier capturat de pirați în largul coastelor Yemenului: MT Eureka se îndreaptă forțat spre Somalia

Nava sub pavilion Togo a fost luată cu asalt de bărbați înarmați în zorii zilei în Golful Aden, în largul provinciei Shabwa din Yemen, în apropiere de portul istoric Qana, potrivit mai multor oficiali somalezi din domeniul securităţii, citaţi de BBC.

Paza de coastă yemenită a declarat anterior că petrolierul MT Eureka a fost deturnat şi se îndrepta spre Somalia. Pirații au plecat dintr-o zonă izolată de lângă orașul Qandala, situat în Golful Aden, au declarat pentru publicația britanică trei oficiali de securitate din regiunea semi-autonomă Puntland.

Acesta este al doilea petrolier deturnat în zonă în ultimele 10 zile, după nava Honor 25, capturată de pirații somalezi pe 22 aprilie. Nava Honor 25 transporta 18.500 de barili de petrol către Mogadishu.

Un oficial de securitate a declarat pentru BBC că atacul asupra MT Eureka a avut loc la ora 5:00 dimineața. În prezent, nava navighează în Golful Aden, între Yemen și Somalia, și urmează să ancoreze în apele somaleze în orele următoare.

Într-un incident separat, Organizația pentru Transport Maritim din Regatul Unit (UKMTO) a raportat vineri că „persoane înarmate” aflate pe o „barcă” s-au apropiat de un vrachier în apropiere de Al-Mukala, Yemen.

Incidentele arată că pirateria se extinde de-a lungul coastei Somaliei, care are o lungime de 3.333 de kilometri și este cea mai lungă din Africa continentală. Deturnarea raportată astăzi este a patra realizată cu succes în două săptămâni.

Pirateria din Somalia era în declin din anul 2011, dar a crescut din nou de la sfârșitul anului 2023, când rebelii Houthi au început să atace nave în Golful Aden și Marea Roșie. „Criza actuală cu pirații este mult mai gravă decât își dau seama mulți. Se înregistrează mișcări tot mai intense pe toată coasta”, a declarat un oficial de securitate din regiunea semi-autonomă Puntland.