Petrolier chinez, lovit în apropiere de Strâmtoarea Ormuz. O premieră de la începutul războiului

O navă cu proprietar chinez, care transporta produse petroliere, a fost atacată luni în apropiere de Strâmtoarea Ormuz, a relatat Caixin, citată de Reuters. Este prima dată când e atacat un petrolier chinezesc, a declarat o persoană familiarizată cu situația, joi, pentru publicația chineză.

Nava era marcată cu sintagma „Proprietar & Echipaj din China”, iar puntea a luat foc în urma atacului, potrivit Caixin.

China rămâne un cumpărător cheie de petrol iranian, care este vizat de o blocadă americană în Golful Oman.

Donald Trump spusese luni că Statele Unite vor demara eforturi pentru sprijinirea navelor blocate în Strâmtoarea Ormuz, dar le-a suspendat o zi mai târziu, după ce Iranul a răspuns lansând drone și rachete asupra mai multor nave și asupra vecinilor săi, în special asupra Emiratelor Arabe Unite.

Se crede că nava chineză avariată este petrolierul JV Innovation, care transporta, sub pavilionul Insulelor Marshall, produse petroliere și chimice, au declarat surse din domeniul securității maritime. Luni, nava raportase către navele din apropiere că pe puntea sa are loc un incendiu.

Incidentul a avut loc în largul coastei Emiratelor Arabe Unite, în Golf, în apropiere de Mina Saqr, a mai scris Caixin.

Sute de nave și 20.000 de navigatori sunt blocați în Golf din cauza războiului dintre Statele Unite și Iran, în condițiile în care traficul prin Strâmtoarea Ormuz este paralizat.

Șeful diplomației chineze, Wang Yi, s-a întâlnit miercuri la Beijing cu omologul său iranian, Abbas Araghchi, cu care a discutat despre redeschiderea strâmtorii, potrivit părții chineze.

Perspective pentru un acord limitat între SUA și Iran

Surse și oficiali au declarat pentru Reuters că SUA și Iran se îndreaptă spre un acord limitat, temporar, pentru încetarea ostilităților, un proiect-cadru care ar opri luptele, dar care ar lăsa nerezolvate cele mai controversate aspecte.

Miercuri, președintele american Donald Trump a spus că un acord între Washington și Teheran este „foarte posibil”, dar a amenințat că bombardamentele vor fi reluate „la un nivel și o intensitate mult mai mari” dacă negocierile eșuează, potrivit AFP.

Tot miercuri, Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele parlamentului iranian și principalul negociator al Teheranului în discuțiile cu SUA, a afirmat că Washingtonul „caută, printr-o blocadă navală, presiune economică și manipulare mediatică, să distrugă coeziunea țării astfel încât să ne forțeze să ne predăm”.