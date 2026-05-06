Trump spune că un acord cu Iranul este „foarte posibil”, dar avertizează: „La o intensitate mult mai mare”

Donald Trump ține o conferință de presă la Casa Albă, pe 6 aprilie 2026, în Washington, DC. FOTO: IMAGO / imago stock and people / Profimedia

Președintele american Donald Trump a transmis un mesaj optimist cu privire la șansele de a se ajunge la o înțelegere între Statele Unite și Iran, dar a amenințat cu reluarea bombardamentelor în eventualitatea în care negocierile eșuează, potrivit AFP.

Dacă „Iranul este de acord să ofere ceea ce s-a convenit”, războiul se va termina, a declarat Donald Trump, miercuri, pe rețelele sociale. Dacă nu, bombardamentele vor fi reluate „la un nivel și o intensitate mult mai mari”, a amenințat liderul Statelor Unite.

Ulterior, Trump le-a spus reporterilor prezenți în Biroul Oval că între Washington și Teheran au avut loc „discuții foarte bune în ultimele 24 de ore”.

„Este foarte posibil să facem o înțelegere”, a adăugat el.

Iran încă nu a răspuns noilor propuneri americane

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de externe, Esmaeil Baqaei, a declarat presei locale că „planul și propunerea SUA încă sunt în curs de examinare” și că Teheranul le va înainta poziția sa mediatorilor pakistanezi, „după ce își va finaliza opiniile”.

Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele parlamentului iranian și principalul negociator al Teheranului în discuțiile cu SUA, a afirmat miercuri că Washingtonul „caută, printr-o blocadă navală, presiune economică și manipulare mediatică, să distrugă coeziunea țării astfel încât să ne forțeze să ne predăm”.

Miercuri, armata SUA a anunțat că un avion american de război a deschis focul și a avariat un petrolier care încerca să încalce blocada impusă de Washington porturilor iraniene.

Este a doua oară când armata americană trage asupra unei nave despre care susține că încearcă să sfideze blocada aflată în vigoare din 13 aprilie.

Forțele americane au avertizat petrolierul M/T Hasna, sub pavilion iranian și fără încărcătură la bord, că încalcă blocada, însă echipajul „nu s-a conformat”, astfel că un avion american de tip F/A-18 Super Hornet „a dezactivat cârma navei prin tragerea mai multor proiectile cu tunul de 20 mm”, a transmis Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) într-o postare pe X.