Primele poze cu petrolierul care a explodat în Marea Neagră. Imagini de la intervenția din timpul nopții

Un petrolier cu GPL, sub pavilion liberian, a fost lovit în timpul nopții în Marea Neagră, în apropiere de Sulin, într-un incident pe care președintele Nicușor Dan l-a catalogat drept „grav”.

La bordul navei se afla un echipaj format din 17 marinari, toți fiind salvați de autoritățile române. Trei dintre aceștia au fost răniți. Ei au fost transportați la Spitalul din Tulcea pentru a primi îngrijiri medicale.

Cele trei victime au fost transportate de nava multirol din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Delta” al județului Tulcea.

Acetea au fost preluate de către echipajele medicale cu o ambulanță de terapie intensivă SMURD și o autospecială transport personal și victime multiple și transportate pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate la UPU Tulcea, a transmis ISU Tulcea.

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„Nava plecase din portul Alexandria (Egipt) și se îndrepta către Reni (Ucraina), având la bord o încărcătură de peste 3.790 de tone de propan și un echipaj format din 17 persoane”, a transmis Departamentul pentru Situații de Urgență.

În urma producerii „unui incident” la bordul navei, care a provocat avarii majore și izbucnirea unui incendiu la nivelul suprastructurii, echipajul s-a refugiat în zona prova, fără posibilitatea de a utiliza mijloacele proprii de evacuare, a adăugat DSU.

„Trei dintre persoanele salvate necesitau îngrijiri medicale de urgență. Două victime prezentau arsuri pe aproximativ 10-15% din suprafața corpului, iar cea de-a treia suferise multiple plăgi și prezenta hemoragie”, potrivit DSU.

„Cel mai probabil parte a războiului ilegal de agresiune al Federației Ruse”

Președintele Nicușor Dan a declarat că nava a fost atacată.

„În cursul nopții trecute, nava LPG Gas Lisbon, sub pavilion liberian, a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României, la aproximativ 20 de mile marine în largul țărmului românesc.

La scurt timp după incident, două nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare s-au deplasat la fața locului și au evacuat întregul echipaj, inclusiv cei trei membri răniți. Toți au fost aduși în siguranță la țărm”, a scris președintele, marți, pe Facebook.

„Instituţiile statului sunt în alertă şi vor clarifica circumstanţele, cauzele şi responsabilităţile aferente acestui grav incident”, a precizat șeful statului.

Incidentul este „cel mai probabil parte a războiului ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei”, a adăugat președintele.