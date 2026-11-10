Petrolierul care transportă prima livrare de motorină rusească, încărcat cu 40.000 de tone, s-a oprit brusc în largul coastei de est a SUA

Un petrolier care transporta prima încărcătură de motorină rusească destinată Statelor Unite s-a oprit în largul coastei de est a SUA, conform datelor din domeniul transportului maritim publicate marți, operatorul acestuia precizând că destinația nu fusese încă stabilită, informează Reuters.

Președintele Donald Trump a anunțat luna trecută un acord surprinzător cu Moscova privind importul de motorină din Rusia, care să contribuie la scăderea prețurilor la pompă înaintea alegerilor intermediare din SUA din această lună.

Petrolierul „Agioi Fanendes”, sub pavilion maltez, a fost încărcat cu 40.000 de tone metrice de motorină, cu conținut extrem de redus de sulf, în portul rus Primorsk de la Marea Baltică pe 22 octombrie, conform datelor de transport maritim ale LSEG, data de livrare preconizată fiind 7 noiembrie.

Însă compania cu sediul în Grecia care administrează nava „Agioi Fanendes”, Eastmed, a transmis o săptămână mai târziu că nava își continua drumul în așteptarea unor comenzi și că portul de descărcare nu fusese încă desemnat sau stabilit definitiv.

„Nu s-a schimbat nimic în ceea ce privește destinația navei; aceasta încă așteaptă comenzi”, a precizat marți pentru Reuters compania de administrare a navelor Eastmed, cu sediul în Grecia.

Navele își pot schimba destinația declarată sau pot reveni la statutul „în așteptarea comenzilor” de mai multe ori pe parcursul unei călătorii, atunci când o tranzacție potențială eșuează, planurile se modifică sau operatorul nu dorește să-și declare destinația prevăzută.

Alte petroliere care transportau motorină rusească și care indicau Coasta Atlanticului de Est a SUA ca destinație și-au modificat ulterior cursul, conform datelor de transport maritim.

Importurile din Rusia, interzise în 2022

Fostul președinte Joe Biden a impus o interdicție asupra importurilor de petrol și produse petroliere rusești în SUA în 2022, în urma invadării Ucrainei de către Rusia.

Trump, prin aprobarea acordului luna trecută, a suspendat anumite prevederi ale unei noi legi americane privind sancțiunile împotriva Moscovei și a anunțat că Rusia va exporta imediat 300.000 de tone, adică 2,25 milioane de barili, către SUA și piețele globale, urmate de 500.000 de tone în noiembrie și 1 milion de tone „imediat după aceea”.

Guvernatoarea democrată a statului New Jersey, Mikie Sherrill, a avertizat luna aceasta autoritățile portuare locale și operatorii de terminale să nu accepte motorină rusească, afirmând că aceste transporturi ar încălca legea federală.

Sherrill a spus că importul de motorină rusească ar putea expune companiile și persoanele fizice care utilizează porturile din New Jersey la sancțiuni civile și penale „severe”.