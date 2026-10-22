Petrolul se scumpește puternic și se apropie de maximul anului. Cât au ajuns să coste carburanții în benzinăriile din România

Prețul petrolului a crescut puternic joi, când a depășit pragul de 112 dolari pe baril pentru sortimentul Brent, referință pe piața europeană , ca urmare a intensificării conflictelor din Orientul Mijlociu. Cotațiile de joi sunt foarte aproape de maximul acestui an, respectiv 114 dolari pe baril, atins în luna mai .

Prețul petrolului Brent a crescut puternic joi, peste pragul de 112 dolari pe baril, după cele mai recente informații din Orientul Mijlociu, care semnalează noi atacuri ale rebelilor houthi asupra unor ținte din Arabia Saudită, scrie publicația Oil Price.

Un ordin al guvernului federal al SUA, prin care personalului neesențial din regat i s-a cerut să părăsească țara, a contribuit la percepția că situația de securitate rămâne instabilă într-o regiune-cheie pentru piața petrolului.

La ora 11:30, ora României, sortimentul de petrol Brent, de referință pe piața europeană, era cotat la 112,4 dolari pe baril, cu 3,4% mai mult decât miercuri, potrivit datelor Trading Economics, analizate de HotNews. Petrolul american WTI costa 100,1 dolari pe baril, mai mult cu 3% față de ziua anterioară.

Cât costă astăzi benzina și motorina în România

Evoluția cotațiilor petroliere se vede în prețurile de la pompă, cu un decalaj de 2-4 săptămâni, în funcție de ciclul de rafinare.

În prezent, în România litrul de benzină costă 10,06 lei pe litru la stațiile Petrom și 10,12 lei la Lukoil, OMV, MOL și Rompetrol.

În ceea ce privește motorina, un litru costă 10,86 lei la Petrom și 10,92 lei pe litru la Rompetrol, Lukoil, MOL și OMV.

Guvernul a decis în luna august o reducere flexibilă a accizei la motorina standard, iar cuantumul acestei reduceri este stabilit o dată la două săptămâni.

Ultima decizie, anunțată la 15 octombrie, prevede o reducere a accizei cu 25% pentru perioada 16-31 octombrie. La finalul acestei perioade, Ministerul Finanțelor va lua o nouă decizie cu privire la nivelul de reducere a accizei.