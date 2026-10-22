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Actualitate

Petrolul se scumpește puternic și se apropie de maximul anului. Cât au ajuns să coste carburanții în benzinăriile din România

Florentina Cernat
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Prețul petrolului a crescut puternic joi, când a depășit pragul de 112 dolari pe baril pentru sortimentul Brent, referință pe piața europeană, ca urmare a intensificării conflictelor din Orientul Mijlociu. Cotațiile de joi sunt foarte aproape de maximul acestui an, respectiv 114 dolari pe baril, atins în luna mai.

  • Evoluția cotațiilor petroliere se vede în prețurile carburanților de la pompă, cu un decalaj de 2-4 săptămâni, în funcție de ciclul de rafinare.
  • În benzinăriile din România, un litru de benzină costă joi cel puțin 10,06 lei pe litru, iar un litru de diesel, 10,86 lei.