Petrolul trece luni de 100 de dolari, iar lumea se pregătește de o nouă criză energetică. Cât e benzina în România

Piețele energetice se confruntă cu un șoc uriaș: prețul petrolului a depășit luni 100 de dolari pe baril, în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu provoacă cea mai mare perturbare a aprovizionării din istorie.

Luni dimineață, în majoritatea stațiilor Petrom din București, prețul benzinei standard este de peste 8,20 – 8,22 lei, iar la mai multe stații OMV și MOL benzina 95 este 8,31 lei pentru un litru. Cele mai multe unități Lukoi afișează prețuri de 8,20-8,21 lei pe litru pentru benzina standard.

Contractele futures Brent au crescut cu până la 27,8%, ajungând la 119 dolari pe baril, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu aproximativ 30%, ajungând la 118 dolari.

Această creștere vine după escaladarea dramatică a crizei din Golful Persic și suspendarea producției de către marii producători din regiune- Kuweit, Iran și Emiratele Arabe Unite, din cauza situației din Strâmtoarea Ormuz.

Ormuz, în epicentrul crizei

Strâmtoarea Ormuz este unul dintre cele mai importante coridoare energetice de pe planetă.

Aproximativ o cincime din rezerva mondială de petrol și gaze naturale lichefiate trece prin pasajul îngust, lat de doar 32 de kilometri în cel mai îngust punct.

Tensiunile din regiune au dus la o încetinire dramatică a transportului maritim. Se pare că peste 1.000 de nave așteaptă să treacă, în timp ce mai mulți armatori evită să trimită petroliere în regiune din cauza riscurilor reprezentate de rachete, drone și atacuri asupra navelor.

„Ceea ce se întâmplă astăzi nu e doar cel mai rău scenariu posibil. E ceva care până acum era de neconceput”, spune analista Natasha Kaneva de la JPMorgan.

Chiar și fără o blocadă formală, amenințarea atacurilor a înghețat efectiv o mare parte din transportul maritim.

Situația este agravată de faptul că două dintre principalele „reglementatoare” de piață, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite nu mai livrează pe piețele internaționale din cauza situației din Golful Persic.

Efectele sunt deja vizibile în producție

Irakul, care nu își poate exporta cu ușurință petrolul, a fost forțat să își reducă producția cu peste două treimi, pe măsură ce rezervoarele de stocare se umplu.

Kuweitul se confruntă cu probleme similare, în timp ce Compania Națională de Petrol din Abu Dhabi a anunțat că încetinește producția pentru a evita suprasolicitarea instalațiilor de depozitare.

Dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă timp de mai multe zile, producția din regiune ar putea scădea cu peste 4 milioane de barili pe zi. Până la sfârșitul lunii, pierderea ar putea ajunge la 9 milioane de barili pe zi, o cantitate echivalentă cu aproximativ 10% din cererea globală.

Șocul pieței

Șocul energetic s-a extins deja la piețele bursiere, piețele asiatice înregistrând pierderi în primele ore ale zilei de luni.

Indicele Nikkei din Japonia a scăzut cu peste 6%, Kospi din Seul a înregistrat pierderi de peste 8%, în timp ce pierderi semnificative au fost înregistrate și pe alte piețe asiatice, de la Hong Kong până în Australia.

Acțiunile companiilor de tehnologie și semiconductori au fost supuse unor presiuni puternice, deoarece investitorii se tem că o criză prelungită va afecta creșterea globală.

În același timp, prețurile combustibililor sunt deja în creștere în mai multe țări.

Efectele asupra economiei globale

Istoricul în domeniul energiei Daniel Yergin avertizează că, dacă criza durează săptămâni întregi, efectele vor fi globale, scrie presa elenă.

„Aceasta este cea mai mare perturbare din istorie în ceea ce privește producția zilnică de petrol”, a remarcat el. „Dacă va continua, va provoca reacții în lanț în întreaga economie globală.”

Impactul va fi deosebit de sever în Europa și Asia, care depind în mare măsură de importurile de energie din Golful Persic.

„Un mic preț de plătit”, spune Trump

În ciuda creșterii explozive a prețurilor, președintele american Donald Trump a părut să minimizeze impactul.

Într-o postare pe rețelele de socializare, el a numit creșterea prețurilor „un preț foarte mic” de plătit pentru neutralizarea amenințării nucleare iraniene.

„Creșterile pe termen scurt ale prețurilor petrolului reprezintă un preț foarte mic de plătit pentru securitatea și pacea Statelor Unite și a lumii”, a scris el.

Cu toate acestea, piețele se tem că, dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi deschisă în curând, prețurile petrolului ar putea crește și mai mult, declanșând cel mai mare șoc energetic de la anii 1970 încoace.