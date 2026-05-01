PFA vs. SRL: În 2026, antreprenorii români preferă să lucreze pe persoană fizică autorizată, după scăderea plafonului la micro

Patronatul IMM România s-a uitat pe cifrele de la Registrul Comerțului și a constat „preferința antreprenorilor către PFA, ca formă de organizare a afacerii”, în locul SRL-urilor, acolo unde este posibil, odată cu scăderea plafonului cifrei de afaceri pentru încadrarea în regimul de impozitare pe venitul microîntreprinderii, din anul 2026.

În trimestrul I al anului 2026, evoluția numărului de entități juridice (societăți comerciale, PFA, întreprinderi individuale – II și întreprinderi familiale – IF) „reflectă o perioadă de reorganizare a mediului de afaceri din România, determinată în principal de schimbările fiscale și de contextul economic general”, potrivit unui comunicat IMM România transmis, joi, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Chiar daca per total numărul de înmatriculări din primul trimestru din 2026 îl depășește pe cel din primul trimestru din 2025 cu 15%, înființarea societăților cu răspundere limitată (SRL), în primul trimestru din 2026 a scăzut cu 7% raportat la primul trimestru din 2025, remarcă patronii IMM.

„Această evoluție reflectă impactul modificărilor legislative aplicabile din 2026, inclusiv ajustarea regimului microîntreprinderilor și creșterea impozitării dividendelor, care au determinat antreprenorii să caute soluții mai flexibile și mai avantajoase/ușoare de înființare de noi afaceri” – comentează IMM România.

