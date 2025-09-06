Piedone anunță că își face partid, după ce a „deranjat balaurii” și a fost „pârât hienelor” / Ce a spus despre o candidatură la Primăria Capitalei

Cristian Popescu Piedone, plasat sub control judiciar într-un dosar deschis de Direcția Națională Anticorupție (DNA), a anunțat că a demsionat din Patidul Umanist Social Liberal (PUSL), fondat de Dan Voiculescu, și va înființa o nouă formațiune.

Piedone, fost primar al Sectoarelor 4 și 5, susține că nu intenționează să candideze la Primăria Capitalei.

„Îmi sună telefonul, ca pe vremuri la centrala gării! Și mai toți apelanții mă întreabă aceeași chestie: Cristi, frate, boss, domnule, primare, bă, mă… candidezi la capitală? Le-am răspuns de sute de ori altora, cu aceeași curiozitate: NU! NU CANDIDEZ! Le răspund și curioșilor întârziați: NU! NU CANDIDEZ! Am planuri mai mari! Mult, mult mai mari!”, a declarat el, sâmbătă dimineață, într-o postare pe Facebook.

În iulie, Piedone a fost plasat sub control judiciar de DNA, într-un dosar în care este acuzat că a avertizat Hotelul Internațional din Sinaia, deținut de fostul liberal Dan Radu Rușanu, că urmează să fie vizat de controalele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), pe care fostul edil o conducea la acel moment. Între timp a fost demis de premierul Ilie Bolojan de la șefia instituției.

„Am deranjat balaurii! Balaurii m-au pârât hienelor, iar hienele… ca hienele! Nu e bai! Piedone își cară Sfânta Cruce și merge înainte cu filosofia lui despre cetățeni, prietenie și viață! Piedone n-a renunțat nici măcar când hienele l-au azvârlit în prăpastie! Pentru că Bunul Dumnezeu l-a lăsat la judecata cetățenilor! Iar cetățenii… l-au ridicat, i-au oblojit rănile și i-au dat forță să meargă mai departe! Și eu, Piedone, am mers mai departe! Cu capul în față! Mereu… în față!”, a mai declarat Piedone în postarea de sâmbătă.

Piedone își face partid

El a precizat că a demisionat din partidul fondat de Dan Voiculescu și va crea o nouă formațiune.

„Oameni buni, dragi cetățeni, am demisionat din PUSL-ul înființat de profesorul Dan Voiculescu! Domnia sa rămâne credincios principiilor în care crede cu tărie, eu… urmez calea cetățenilor care m-au creat și m-au sprijinit și m-au propulsat în politică! Anunț că a venit vremea să înființăm, împreună, un partid!”, a mai spus Piedone.