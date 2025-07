STENOGRAME Cum îi anunța Piedone pe cei de la hotelul din Sinaia că urmează controlul ANPC. „Pune-i p-ăia să-și ia halate, tot ce trebuie pe ei, să aibă bonete în cap”

Cristian Popescu Piedone a fost plasat de DNA sub control judiciar, într-un dosar în care procurorii susțin că, în calitate de președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), avertizase Hotelul Internațional din Sinaia că urmează să fie vizat de controale. Hotelul este deținut de fostul liberal Dan Radu Rușanu, fost șef al Autorității de Supraveghere Financiară.

Potrivit procurorilor, la acest hotel a fost cazat și a beneficiat de servicii și Cristian Popescu Piedone în perioada în care ANPC făcea controale în stațiunile de pe Valea Prahovei.

Procurorii DNA au la dosare mai multe stenograme, consultate de HotNews.

„Să-și facă așa un aranjament frumos prin frigider, să aibă capace pe oale”

​Procurorii spun că, înainte de efectuarea verificărilor de la Hotelul Internațional Sinaia, Cristian Piedone l-a informat telefonic cu privire la controlul ce urma a fi efectuat pe Marin Mihai Daniel, o veche cunoștință, angajat al hotelului, solicitându-i să ia toate măsurile pentru ca unitatea economică să nu fie sancționată și să fie dată ulterior drept exemplu. Discuția a avut loc în 7 martie.

​„Marin Mihai Daniel: Bună ziua! Da, vă rog!

​Popescu Cristian-Victor Piedone: DANE, tu ești?

​Marin Mihai Daniel: Da, da, da! Vă rog!

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Tăticu’!

​Marin Mihai Daniel: Vă rog!

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Am închis vreo douăzeci de hoteluri de la două la patru stele… Ă! Du-te în bucătărie și sus sau jos, una dintre bucătării sau e o bucătărie comună, nu?

​Marin Mihai Daniel: Ă! Nu, nu. Sunt bucătării separate.

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Vezi și tu care-i mai utilată, mai țiplă, mai nu știu ce, pune-i p-ăia să-și ia halate, tot ce trebui pe ei, să aibă bonete în cap, să… mănuși în mână.

​Marin Mihai Daniel: Ok!

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Da? Să-și facă așa un aranjament frumos prin frigider, să aibă capace pe oale, dacă are din alea oale neconforme să le dea de acolo.

​Marin Mihai Daniel: În regulă.

„Spune la recepție să-mi pregătească trei camere pe un etaj”

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Și doi, spune la recepție să-mi pregătească trei camere pe un etaj.

​Marin Mihai Daniel: Da.

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Ă! Țiplă, cu cearceafuri noi cu… cu husă la cu… la saltea cu tot ce corespunde, prosoape…

​Marin Mihai Daniel: Ok!

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Să fie tot ca să dau și un exemplu: „Uite, domne, patru stele.” Că voi oricum sunteți. Da?

​Marin Mihai Daniel: Ok!

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Să… că uite un patru stele și uite un patru stele unde aleargă păianjenii și dormi în coșciuge de pvc și saltele de la… pentru câini.

​Marin Mihai Daniel: Am înțeles, în regulă.

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Da? Deci cred că noi… (N.l. se adresează unei terțe persoane: „Unde suntem, mă, aici? În PREDEAL, unde dracu suntem?”) (N.l. de pe fundal se aude o terță persoană care spune: „La TREI BRAZI.”) La TREI BRAZI, la TREI BRAZI… Ă! Cred că probabil că-n maxim patruzeci de minute cât om face până acolo suntem acolo, o să vin să intru și să stea cineva jos ca să mă ia să mă ducă în ce bucătărie consideră ei.

​Marin Mihai Daniel: Ok! În regulă.

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Da? Și pe urmă la… pe camere. Să aibă ăia la hotel afișat, da’ am văzut, tarife, tot.

​Marin Mihai Daniel: Da.

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Ă! Vo… voi sunteți de patru stele, nu?

​Marin Mihai Daniel: Da, da, da! Da!

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Bine, în regulă, hai!

​Marin Mihai Daniel: Bine, bine, bine!”.

„Vine PIEDONE pe-aicea”

Sunt redate, de asemenea, și stenograme ale discuțiilor dintre angajații hotelului, care erau instruiți de cel anunțat de Piedone că urmează controale. În 6 martie, Marin Mihai Daniel l-a apelat pe Marin Gheorghe-Cătălin.

​„Marin Mihai Daniel: …toată săptămâna, eu am zis că stau …[neinteligibil]… vine PIEDONE pe-aicea.

​Marin Gheorghe-Cătălin: Aha!

​Marin Mihai Daniel: …[neinteligibil]…

​Marin Gheorghe-Cătălin: Vine acuma? La sfârșit de săptămână?

​Marin Mihai Daniel: În seara asta, da.

​Marin Gheorghe-Cătălin: A!

​Marin Mihai Daniel: E cu controale, cu …[cuvânt obscen]… mă-sii.

​Marin Gheorghe-Cătălin: Și tre’ să te duci la muncă?

​Marin Mihai Daniel: Mă duc la muncă, da.

​Marin Gheorghe-Cătălin: Am înțeles. Păi ce, face și la voi controale?

​Marin Mihai Daniel: Păi, la noi se cazează, stă pe-acolo. O face …[neinteligibil]…

​Marin Gheorghe-Cătălin: A! Am înțeles. Da, da, da. Am înțeles. Păi aia, știu că tu te-aveai bine cu el.

​Marin Mihai Daniel: Ei, da, da, da.”

În aceeași seară, Marin Mihai Daniel l-a sunat pe Turea Codruț-Constantin.

​„Marin Mihai Daniel: Ăsta a zis cică pe la unșpe să-i duceți în cameră, chiar dacă nu vine el că dom’le să nu stăm să ținem după el.

…

​„Marin Mihai Daniel: …[neinteligibil]… room service, vede el, dă-l în …[cuvânt obscen]… mă-sii! Și alea… avocado ăla, să nu uiți să mi le lași undeva [neinteligibil]…

​Turea Codruț-Constantin: Avocado ți le-am pus sus la NUȚA, la… unde are aia…

​Marin Mihai Daniel: Așa.

​Turea Codruț-Constantin: …sosurile, acolo. Și-am scris ”PIEDONE”.

​Marin Mihai Daniel: Îhm.”

„Să aveți halate și bonete d-alea dacă cere”

În 7 martie, aproape de ora 18, Marin Mihai Daniel l-a sunat pe Turea Codruț-Constantin și au purtat următoarea discuție:

​„Turea Codruț-Constantin: Da!

​Marin Mihai Daniel: Codruț să aveți halate și bonete d-alea dacă cere că vrea ei să pună pe ei și mănuși …[neinteligibil]…

​Turea Codruț-Constantin: Am trei.

​Marin Mihai Daniel: Ai, nu? Bine. Sunt vreo patru.

​Turea Codruț-Constantin: Trei halate și bonete am.

​Marin Mihai Daniel: Bine.

​Turea Codruț-Constantin: Sunt patru?

​Marin Mihai Daniel: Da.

​Turea Codruț-Constantin: Păi nu știu, vie prima dată la noi?

​Marin Mihai Daniel: Da, da, da.

​Turea Codruț-Constantin: Și după aia urci, nu?

​Marin Mihai Daniel: Da, da, da.

​Turea Codruț-Constantin: Era bine să fii luat pă … de sus, prima dată că vedea bucătăria principală, zic eu, și după aia astea vechi.

​Marin Mihai Daniel: Vorbește cu CEZAR și spune-ți-mi că m-ați … [n.n cuvânt obscen]… mea!

​Turea Codruț-Constantin: Păi…păi el a zis altfel?

​Marin Mihai Daniel: Hai vorbește cu el și…păi CEZAR așa a zis…

​Turea Codruț-Constantin: Hai.

​Marin Mihai Daniel: …să vină la tine.

​Turea Codruț-Constantin: Ok.

​Marin Mihai Daniel: Vorbește cu el și zi-mi.

​Turea Codruț-Constantin: Bine, bine, bine.

​Marin Mihai Daniel: Bine”.

Ce a declarat Piedone despre ancheta DNA

În primele declarații făcute pe acest subiect, Piedone a negat că ar fi comis vreo ilegalitate.

„Nu ascund faptul că proprietarul hotelului îmi este prieten de ani și ani de zile. Este și el un personaj public, dar nu am avut niciun schimb de informații, dar nu am anunțat și nu îmi aduc aminte cu certitudine să se fi întâmplat acest lucru. Nu am făcut trafic de influență, nu am luat un leu, mi-am făcut datoria. Că am deranjat, se vede acest lucru. Am deranjat extrem de mult, vorbesc de la corporații, multe și multe altele pe care nu le știți”, a declarat Cristian Popescu Piedone, în fața locuinței sale din Bragadiru, în direct la televiziunile de știri.

Șeful ANPC susține că își va „demonstra prezumția mea de nevinovăție care există și trebuie să o duc la capăt”.

„Dacă există dovadă, înseamnă că telefoanele mele și ale șoferului meu au fost ascultate. Nu există dovadă”, mai spusese Piedone.

Cine este proprietarul hotelului din Sinaia

Patronul Hotelului Internațional din Sinaia, despre care DNA susține că a fost anunțat de Cristian Popescu Piedone înainte de inspecția ANPC, este Dan Rușanu, care a deținut mai multe funcții publice în România și a fost achitat în 2017 într-un dosar ce viza fapte de corupție.

În 2014, Rușanu a fost reținut în 2014 de procurorii DNA într-un dosar cunoscut în spațiul public drept „ASF Carpatica”, ce viza fapte de corupție în legătură cu protecția unei firme de asigurări, potrivit Politica Romaneasca. Rușanu a fost arestat preventiv, apoi, pentru 11 fapte, printre care constituirea unui grup infracțional organizat și influențarea declarațiilor, favorizarea făptuitorului în formă continuată, folosirea influenței de către o persoană care îndeplinește o funcție de conducere în scopul obținerii pentru altul de foloase necuvenite.

În dosarul ASF-Carpatica, procurorii DNA i-au trimis în judecată, pe 24 aprilie 2014, pe Dan Rușanu, dar și pe omul de afaceri Ilie Carabulea și pe Marian Marzac, fost membru al Consiliului ASF.

În iunie 2017, Rușanu a fost achitat definitiv de Instanţa Supremă.