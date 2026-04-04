Pilotul american al avionului F-15E Strike Eagle este vânat de iranieni. Cursa contra cronometru pentru a evita o „misiune sinucigașă” de salvare

Iranul și Statele Unite s-au angajat sâmbătă într-o cursă contra cronometru pentru a-l găsi pe unul dintre cei doi ocupanți ai primului avion american care s-a prăbușit pe teritoriul iranian de la începutul războiului, notează AFP.

Armata iraniană a afirmat că a doborât aparatul de zbor, un avion de vânătoare-bombardament F-15E. Presa americană relatează că unul dintre cei doi piloți s-a catapultat în timpul zborului și a fost evacuat în timpul unui raid al forțelor speciale în sud-vestul Iranului, în timp ce soarta celui de-al doilea rămâne necunoscută.

La cinci săptămâni de la începutul războiului declanșat de Statele Unite și Israel pe 28 februarie împotriva Republicii Islamice, care a făcut mii de morți, în marea majoritate în Iran și Liban, este vorba de un eșec grav pentru aviația americană, comentează France Presse.

Cu atât mai mult cu cât armata iraniană a afirmat că a lovit un alt avion american, un aparat de sprijin aerian apropiat A-10 Thunderbolt II, care s-a prăbușit apoi în Golful Persic.

New York Times a relatat anterior despre prăbușirea unui avion american în apropierea strâmtorii Ormuz, adăugând că singurul său pilot a fost salvat.

După o lungă tăcere, Casa Albă s-a limitat să declare că președintele american Donald Trump a fost „ținut la curent” cu privire la pierderea unui avion de război în sud-vestul Iranului.

Într-un scurt interviu telefonic acordat NBC, liderul american a asigurat că acest incident nu schimbă „absolut nimic” în ceea ce privește desfășurarea unor eventuale negocieri cu Teheranul pentru a găsi o soluție la un conflict care zguduie economia mondială.

De la începutul războiului, niciun soldat american nu a fost ucis sau capturat pe teritoriul iranian, dar 13 au murit în Kuweit, Arabia Saudită și Irak.

Cum a fost doborât avionul F-15E. Ce spun iranienii

F-15E a fost distrus de un sistem de apărare antiaeriană al Gărzilor Revoluției, armata ideologică a Republicii Islamice, a declarat un purtător de cuvânt al forțelor armate iraniene. „Sunt în curs cercetări suplimentare”, a spus el.

The New York Times și Washington Post afirmă că au autentificat fotografii și videoclipuri, care circulă pe rețelele sociale și în mass-media iranien, cu elicoptere și avioane americane survolând la joasă altitudine zona în cauză.

Filiala televiziunii de stat iraniene din regiunea Kohgiluyeh și Boyer-Ahmad (sud-vest) a difuzat imagini prezentate ca fiind ale epavei, promițând o „recompensă generoasă” celui care îi va preda pe piloții americani.

„Nu se vor arunca într-o misiune sinucigașă”

Houston Cantwell, un fost pilot al Forțelor Aeriene Americane, a explicat pentru AFP că, în timpul operațiunilor precum cele desfășurate împotriva Iranului, forțele speciale sunt menținute permanent în stare de alertă pentru a salva piloții doborâți pe teritoriul inamic.

„Este extrem de liniștitor să știi că vor face tot posibilul să vină să te salveze”, a povestit el, adăugând însă: „în același timp, nu se vor arunca într-o misiune sinucigașă”.

Potrivit lui, prioritatea pentru un pilot care se află în această situație este „în primul rând să se ascundă” și să găsească cel mai bun loc posibil pentru a aștepta o evacuare, cum ar fi o poiană sau acoperișul unei clădiri.

În paralel, Iranul continuă să lanseze rachete și drone împotriva Israelului și a monarhiilor din Golf, aliate ale Statelor Unite, ca represalii la atacurile de pe teritoriul său și ca răspuns la amenințările lui Donald Trump de a-i distruge infrastructura.

Israelul, la rândul său, a bombardat din nou sâmbătă suburbiile din sudul Beirutului, în Liban, considerate un bastion al mișcării pro-iraniene Hezbollah.

„Cel mai mare pod din Iran se prăbușește”

O persoană a fost ușor rănită sâmbătă în zori de cioburile de sticlă din suburbiile Tel Avivului, potrivit serviciilor de urgență, după o alertă privind rachetele iraniene. În Bahrain, căderea de resturi provenite de la drone interceptate a provocat patru răniți ușori și pagube materiale, potrivit autorităților.

Donald Trump amenință că va ataca infrastructuri civile iraniene, precum centralele electrice, deși acest lucru ar putea expune Statele Unite la acuzații de crime de război.

Vineri, în cadrul unei vizite pentru presă organizate de autoritățile iraniene, AFP a putut să se deplaseze la Karaj, un oraș din marile suburbii vestice ale Teheranului, unde un imens pod suspendat în construcție a fost distrus joi de un bombardament.

„Am lucrat la acest pod timp de doi ani, dimineața și seara, cu toată inima”, a declarat pentru AFP unul dintre inginerii proiectului, Hamed Zekri. „Eforturile noastre au fost anihilate în doar trei ore”, între primul și al doilea atac. Dar „dacă Dumnezeu vrea, îl vom reconstrui”.

Conform ultimului bilanț al Fundației Martirilor din provincia Alborz, din care face parte Karaj, citat de agenția Irna, acest bombardament a ucis 13 civili și a rănit zeci de persoane.

Teheranul ia în calcul o ripostă

„Cel mai mare pod din Iran se prăbușește și nu va mai fi folosit niciodată”, s-a lăudat Donald Trump pe rețeaua sa socială Truth, fără a explica de ce a vizat această țintă.

„Lovirea infrastructurilor civile, inclusiv a podurilor neterminate, nu îi va determina pe iranieni să se predea”, a replicat pe X șeful diplomației iraniene, Abbas Araghchi.

Agenția iraniană Fars a publicat o listă cu „poduri importante din regiune care ar putea fi ținta represaliilor iraniene”.

În fruntea listei se află podul Sheikh Jaber Al-Ahmad Al-Sabah din Kuweit, cu o lungime de 36 km, dar și podul Regele Fahd, care leagă Arabia Saudită de Bahrain pe o distanță de 25 km.