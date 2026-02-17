Ucraina a creat o escadrilă internațională de avioane de vânătoare F-16, care include atât piloți ucraineni, cât și occidentali, scrie Intelligence Online, o publicație franceză specializată pe servicii secrete și diplomație. Kievul nu a confirmat public existența escadrilei internaționale.

O unitate aeriană care include piloți occidentali operează sub comanda Forțelor Aeriene Ucrainene și are rolul de a contribui la apărarea regiunii Kiev în fața atacurilor regulate cu rachete și drone rusești.

Potrivit publicației franceze Intelligence Online, citată de televiziunea poloneză (TVP), escadrila a fost formată „în ultimele săptămâni” și operează de atunci, interceptând drone și rachete de croazieră rusești, precum Kalibr și Kh-101.

Publicația precizează că escadrila include piloți americani și olandezi cu experiență de luptă și pregătire extinsă.

Printre piloții americani din Ucraina se află veterani ai luptelor din Afganistan și Orientul Mijlociu. Olanda a adus piloți instruiți la școli de aviație europene de elită, specializați în tehnici moderne de luptă aeriană tactică și operațiuni aeriene de înaltă tehnologie.

Piloții străini operează în baza unor contracte temporare de șase luni, cu posibilitate de reînnoire, și efectuează adesea patrule nocturne, când Rusia lansează frecvent atacuri cu drone și rachete împotriva orașelor și infrastructurii.

Avantajul piloților occidentali

Unul dintre avantajele cheie pe care le oferă piloții occidentali, potrivit relatării, este experiența lor în utilizarea sistemelor avansate de țintire și senzori instalate pe avioanele moderne F-16.

Potrivit publicației, echipajele ucrainene erau deja familiarizate cu unele părți ale acestor sisteme, dar „doar parțial, din cauza lipsei unei pregătiri îndelungate pe acest tip de sisteme occidentale”.

Ucraina susține de mult timp că avioanele sale mai vechi, proiectate în perioada sovietică, nu dispun de tehnica modernă necesară pentru a contracara armele rusești. Țările occidentale, printre care Olanda, Danemarca și Statele Unite, au sprijinit programele de pregătire pentru integrarea piloților ucraineni în operațiunile cu avioane F-16.

Ce spunea acum doi ani un senator american

Încă din 2023, Forțele Aeriene Ucrainene au luat în considerare posibilitatea semnării de contracte cu specialiști militari străini, inclusiv piloți și tehnicieni, scrie și The Moscow Times.

În 2024, în timpul unei vizite la Kiev, senatorul republican american Lindsey Graham a menționat că Ucraina ar putea angaja piloți americani veterani pentru a pilota avioane F-16 în timp ce specialiștii ucraineni urmau cursuri de pregătire.

„Ucrainenii vor căuta în țările NATO piloți pregătiți, care s-au pensionat, pentru a-i ajuta până când Ucraina își va forma proprii piloți”, a spus Graham.

Cu toate acestea, până în prezent nu a existat niciun anunț oficial cu privire la piloții străini.