Pinacoteca București, un proiect mereu amânat.  Palatul Dacia-România ar trebui să adăpostească marea colecție de artă a orașului

Impresionanta colecție de artă a Bucureștiului e alcătuită din peste 2.600 lucrări de pictură românească și europeană, 523 lucrări de sculptură și artă decorativă și 2.500 lucrări de grafică.

Sunt lucrări care, de foarte mulți ani, stau în depozitele Muzeului Municipiului București și așteaptă eliberarea spațiului Palatului Dacia-România, începerea lucrărilor de renovare, consolidare și reabilitare ale clădirii monument istoric, care să devină noua casă a artelor din Capitală.

Palatul de pe strada Lipscani a fost desemnat drept sediu al viitoarei expoziții permanente, însă deschiderea se tot amână.

În prezent, spațiul Pinacotecii este ocupat de evenimentele Art Safari care, deși trebuia să elibereze Palatul “Dacia-România” de pe 6 august 2025, beneficiază de o prelungire a contractului, la solicitarea primarului interimar al Capitalei.

Citește, pe B365.ro, povestea fără sfârșit a Pinacotecii București.