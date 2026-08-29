Pisicile fără stăpân din București au propria lor aplicație. Cum funcționează CatChat

Asociația Părinți de Cireșari anunță lansarea unei aplicații pentru pisicile fără stăpân din București și nu numai.

Aceasta funcționează, practic, ca un registru pentru felinele de pe domeniul public, pentru ca oamenii să afle dacă sunt sau nu în grija cuiva.

CatChat este momentan disponibilă doar în App Store. Poate fi utilizată de iubitorii de pisici din toată țara.

Citește, pe B365.ro, motivul pentru care a fost creată aplicația și despre cum funcționează.

Foto: Straub Edi | Dreamstime.com