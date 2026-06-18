Pizza Hut, vândută. Ce va fi cu afacerea din România

Operațiunile Pizza Hut din România nu vor fi afectate de tranzacția prin care grupul american Yum! Brands a decis acum să vândă lanțul de restaurante Pizza Hut, pentru 2,7 miliarde de dolari, transmite pentru Profit.ro Sphera Franchise Group, operatorul brandului pe piața locală.

Mesajul vine după ce Yum! Brands, proprietarul mărcilor Pizza Hut, KFC și Taco Bell, a anunțat semnarea acordurilor definitive pentru vânzarea business-ului Pizza Hut. Conform tranzacției, operațiunile Pizza Hut din afara Chinei continentale vor fi preluate de fondul de investiții LongRange Capital pentru aproximativ 1,5 miliarde de dolari, în timp ce afacerea din China va fi cumpărată de Yum China pentru 1,2 miliarde de dolari.

Tranzacțiile au o valoare cumulată de 2,7 miliarde de dolari și ar urma să fie finalizate în trimestrul al treilea din 2026.

„Am luat act de anunțul oficial făcut de către Yum! Brands, Inc. referitor la semnarea acordurilor definitive pentru vânzarea brandului Pizza Hut. Pentru operațiunile din România, anunțul nu aduce modificări ale modului de operare.

Pizza Hut este operat în România de American Restaurant System, subsidiară a Sphera Franchise Group, în baza unui acord de franciză semnat cu Yum! Brands aflat în vigoare. Operațiunile sunt gestionate de echipa locală, iar restaurantele Pizza Hut din România își continuă activitatea în mod normal, fără întreruperi”, a transmis compania pentru Profit.ro.

Reprezentanții Sphera spun că LongRange Capital, noul proprietar al Pizza Hut din afara Chinei, are experiență în industria restaurantelor și în administrarea sistemelor de franciză.

„LongRange Capital este un fond de investiții de renume, cu un istoric dovedit de susținere a creșterii și dezvoltării companiilor din portofoliu, a cărui echipă de conducere beneficiază de expertiză în industria restaurantelor cu servire rapidă (QSR) și în sistemele de franciză. Avem toată încrederea că tranzacția anunțată reprezintă începutul unui nou capitol în dezvoltarea brandului Pizza Hut la nivel global și va crea premise favorabile pentru noi investiții în brand, inovație și consolidarea experienței oferite clienților”, potrivit companiei.

Sphera Franchise Group afirmă că rămâne concentrată pe dezvoltarea operațiunilor locale și că schimbarea de proprietate la nivel global nu modifică strategia din România. „Rămânem concentrați pe obiectivele noastre locale și suntem încrezători că forța brandului Pizza Hut, alături de sprijinul viitorului acționar, vor contribui la dezvoltarea sa pe termen lung. Pizza Hut rămâne un brand apreciat de consumatorii români de peste 30 de ani, iar prioritatea noastră rămâne consolidarea operațiunilor locale și oferirea unei experiențe cât mai bune clienților noștri.”

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