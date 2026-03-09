Plafonarea prețului la carburanți, măsură decisă de o țară UE în urma crizei din Orientul Mijlociu

În condițiile în care războiul din Orientul Mijlociu amenință aprovizionarea mondială cu petrol, premierul croat Andrej Plenkovic a anunțat plafonarea prețurilor la benzină și motorină în Croația, scrie AFP.

„Astăzi, vom adopta măsuri pentru atenuarea creșterii prețurilor la energie și pentru protejarea nivelului de trai al cetățenilor croați”, a declarat Andrej Plenkovic în timpul unei ședințe extraordinare de guvern.

Plenkovic a arătat că guvernul va fixa un plafon la prețuri începând de marți, Croația devenind una dintre primele țări ale Uniunii Europene care limitează creșterile de preț la pompă.

Prețul motorinei va fi plafonat la 1,55 euro, evitându-se astfel o creștere estimată care ar putea duce prețul pe litru la 1,72 de euro. Cel al benzinei va fi menținut la 1,50 euro, în locul unui preț estimat de 1,55 euro.

Serbia vecină a anunțat o interdicție a exporturilor de petrol și de carburanți pentru următoarele zece zile, în contextul în care țările din zonă se așteaptă la creștere considerabilă de prețuri.

Prețul petrolului a depășit luni 100 de dolari pe baril pentru prima dată de la invadarea Ucrainei de către Rusia în februarie 2022, din cauza blocării strâmtorii Ormuz ceea ce a provocat îngrijorări privind aprovizionarea cu petrol la scară globală.