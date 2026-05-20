Plan de 10 miliarde de euro în Germania pentru protecția civilă. Schimbare de strategie, de la buncărele Războiului Rece

Guvernul german a aprobat miercuri un nou Plan de Apărare Civilă, care prevede crearea de adăposturi în amplasamente obișnuite, cum ar fi parcările subterane, tunelurile și stațiile de metrou, și marchează o îndepărtare de la conceptul buncărelor din perioada Războiului Recen, potrivit Reuters.

Autoritățile intenționează să investească, până în 2029, 10 miliarde de euro în consolidarea apărării civile, ca parte dintr-o campanie mai amplă de cheltuieli în sectorul apărării.

În prezent, conform datelor publicate de guvern la prezentarea planului de investiții, Germania are 579 de adăposturi cu o capacitate de circa 480.000 de persoane – practic, pentru doar 0,56% din populația țării, notează Deutsche Welle. Multe dintre ele nu au mai fost folosite din perioada Războiului Rece.

„Amenințările hibride, inclusiv din partea Rusiei, sunt în creștere și, prin urmare, trebuie făcut ceva în acest caz – și exact asta facem acum”, a declarat purtătorul de cuvânt al ministrului de interne.

Vehicule speciale și un sistem modern de alertă

Banii vor fi folosiți și pentru achiziționarea a peste 1.000 de vehicule speciale și costume de protecție, dar și pentru modernizarea rețelei de alertă în masă.

Ministerul german al afacerilor interne intenționează, de asemenea, să creeze o unitate centrală de control pentru a coordona activitatea între entitățile publice.

„Acest concept din anii 1980, care nu a funcționat niciodată, trebuie abandonat în mediul modern de securitate de astăzi”, a declarat ministrul de interne, Alexander Dobrindt.

Oficialul a spus că noul plan își propune să sporească protecția în locuințele oamenilor și să le ofere acces mai rapid la locuri sigure în spațiile publice.

Ministrul Apărării, Boris Pistorius, a declarat că planul are la bază lecții învățate din experiența Ucrainei, unde o aplicație avertizează civilii cu privire la atacuri și îi îndeamnă să caute adăpost.