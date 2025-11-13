Plan de 50 miliarde dolari anunțat de unul dintre marii jucători din AI. Primele rezultate se vor vedea în 2026

Compania de inteligență artificială Anthropic, cunoscută pentru modelele Claude AI, a anunțat că va investi 50 de miliarde de dolari în construcția unor centre de date, scrie Reuters. Toți marii jucători din AI au anunțat investiții masive în infrastructură, însă dimensiunea acestor investiții a ridicat semne de întrebare cu privire la capacitatea energetică și la forța industrială a SUA de a susține astfel de proiecte.

Anthropic a explicat faptul că va construi aceste unități împreună cu compania de infrastructură Fluidstack, în Texas și New York, urmând ca alte amplasamente să fie adăugate. Centrele de date vor fi ridicate special pentru operațiunile Anthropic.

Anthropic estimează că proiectul ar putea să creeze aproximativ 800 de locuri de muncă permanente și 2.400 de locuri de muncă în construcții în SUA, pe măsură ce centrele de date vor deveni operaționale, începând cu anul 2026.

„Ne apropiem de etapa în care AI-ul poate accelera descoperirile științifice și poate contribui la rezolvarea unor probleme complexe, într-un mod ce până acum nu era posibil. Pentru a valorifica acest potențial, este nevoie de o infrastructură capabilă să susțină dezvoltarea continuă”, spune CEO-ul Dario Amodei, citat de CNBC. „Aceste centre ne vor ajuta să construim sisteme de AI mai performante, care pot genera astfel de descoperiri, oferind și locuri de muncă americanilor.”, adaugă el

Anthropic deservește peste 300.000 de companii, iar clienții din mediul „corporate” generează cea mai mare parte a veniturilor.

Anthropic a fost fondată în 2021, are sediul în San Francisco și era evaluată la 183 miliarde dolari.

Sursa foto: Dreamstime.com