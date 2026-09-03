Plan de golire Fâșiei Gaza de palestinieni. Ministrul Ben-Gvir spune că sunt state „pregătite” să-i primească

Ministrul israelian de extremă-dreapta al securităţii naţionale, Itamar Ben-Gvir, a prezentat joi un plan de golire a Fâşiei Gaza de populaţia palestiniană, care ar urma să fie trimisă în alte ţări, o propunere care vine înaintea alegerilor legislative ce vor avea loc în Israel în octombrie, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Planul prezentat stabileşte ca obiectiv plecarea a circa 250.000 de palestinieni din Fâşia Gaza în decurs de un an, în prima etapă, apoi plecarea şi a celorlalţi aproximativ două milioane de locuitori din teritoriul devastat de războiul dintre Israel şi gruparea Hamas.

„Este realist”, a susţinut respectivul ministru, ale cărui declaraţii sunt condamnate cu regularitate în străinătate. El a spus de asemenea că mai multe ţări sunt „pregătite” să-i primească pe locuitorii palestinieni din Fâşia Gaza, fără a le preciza.

Ministrul Itamar Ben Gvir a îndemnat recent la noi ucideri ale palestinienilor în Fâşia Gaza. „Cred că eliminări ţintite ar trebuie făcute în fiecare noapte în Gaza. Eliminaţi 30 sau 40 dintre ei”, a spus el într-un podcast cu un fost ostatic din Fâşia Gaza.

„Nu doar pe aceia care vă pun în pericol chiar în acest moment. Aceştia sunt oameni care nu ar trebui să fie în viaţă”, a continuat el. „Le fac un compliment calificându-i drept fiinţe umane”, a mai spus ministrul israelian, care a anunţat în urmă cu două săptămâni începerea construcţiei unui „centru de spânzurare” pentru palestinienii condamnaţi la moarte.

În luna mai, după interceptarea de către Israel a Flotilei pentru Gaza, ministrul Itamar Ben Gvir a publicat un videoclip în care membrii flotilei sunt văzuţi în portul Ashdod îngenuncheaţi cu faţa în jos, încătuşaţi cu mâinile la spate şi înghesuiţi într-un spaţiu îngust. „Bun venit în Israel!”, spune el în videoclip, zâmbind în timp ce flutură un drapel israelian, iar dintr-un difuzor se aude imnul Israelului.