Un important ministru israelian îndeamnă la comiterea a zeci de crime zilnic în Gaza: „Nici măcar nu sunt oameni”

Itamar Ben-Gvir, ministrul israelian pentru securitate națională, a cerut public uciderea a „30 până la 40 de persoane” în fiecare noapte în Gaza, într-un podcast la care a fost invitat de Rom Braslavski, un fost ostatic reținut de gruparea teroristă palestiniană Hamas în Fâșia Gaza, informează luni agențiile internaționale de presă, preluate de Agerpres.

„Cred că ar trebui să se comită asasinate țintite în Gaza, eliminând între 30 și până la 40 de persoane în fiecare noapte. Nu doar pe cei care reprezintă o amenințare imediată; există oameni acolo care nu merită să trăiască. Nu ar trebui să trăiască. Nici măcar nu sunt oameni”, a spus Ben-Gvir, care este președintele Partidului Otzma Yehudit (Puterea evreiască).

Ben-Gvir, a cărui funcție nu îi oferă autoritatea de a ordona atacuri ale armatei israeliene, a declarat de asemenea în podcast că nu este de acord cu decizia premierului israelian Benjamin Netanyahu de a reduce atacurile din Gaza pentru a face să avanseze „planul de pace” promovat de președintele american Donald Trump.

Ben-Gvir, care nu și-a efectuat serviciul militar din cauza afilierii sale la mișcarea extremistă Kach, desemnată drept organizație teroristă în Israel, a pledat de asemenea pentru „migrația în masă a palestinienilor” din Gaza pentru a coloniza Fâșia cu așezări evreiești. Astfel de propuneri au fost condamnate anterior de diverse organizații internaționale ca o tentativă de „epurare etnică”.

„Consider că toată Gaza este a noastră (…) Ar trebui să avem așezări nu doar în Gush Katif (așezare israeliană din Fâșie desființată în 2005), ci în toată Gaza, încurajând cât mai multă emigrare cu putință, trimițându-i înapoi în țările lor de origine, iar pentru teroriști, nicio emigrare, nimic, pur și simplu să fie uciși unul câte unul”, a declarat Gvir.

Comentarii de o duritate rară făcute de ministrul israelian

Itamar Ben-Gvir i-a promis lui Rom Braslavski, fost militar ținut captiv în Gaza, că va încerca să-i permită să participe personal la eventuala execuție a deținuților palestinieni, în baza controversatei legi adoptate recent de Israel privind pedeapsa cu moartea.

„Am o cerere personală și mă uit în ochii dumneavoastră, domnule ministru. Permiteți-mi să fiu eu cel care-i spânzură”, i-a spus Braslavski lui Ben-Gvir în interviul pe care l-a publicat sâmbătă seara. „Nu vreau o funie; vreau un buton pe o armă. Cu propriile mele mâini voi executa fiecare terorist din Statul Israel”, a adăugat el.

„Voi întoarce lumea cu susul în jos pentru ca acest lucru să se întâmple. Vă promit că voi face tot ce pot și voi întoarce lumea cu susul în jos până când se va întâmpla. Sper să se întâmple. Este unul dintre cele mai mari vise ale mele să vă văd acolo”, i-a răspuns ministrul pentru securitate națională.

Itamar Ben-Gvir s-a lăudat că i-a făcut pe palestinienii din închisori să sufere

În timpul discuției, Ben-Gvir a vorbit și despre schimbările aduse condițiilor de detenție ale deținuților palestinieni de când a preluat funcția la sfârșitul anului 2022.

„În timpul vizitelor mele în închisoare, obișnuiam să văd gem, ciocolată, televizor, tenis de masă și carne. Era o nebunie. Monitorizez constant Administrația Penitenciară și aud poveștile”, a spus el. „Astăzi, ne confruntăm cu o realitate complet diferită. Ei suferă, este dificil pentru ei și se află într-o situație proastă. Mă bucur că suferă”, a adăugat el.

Ben-Gvir a apreciat că acesta este „singurul lucru care poate aduce o formă de reparație și alinare pentru durerea imensă pe care o simțiți dumneavoastră și toți ceilalți”.

Kazem Gharibabadi, adjunctul ministrului de externe iranian, a condamnat comentariile lui Ben-Gvir într-un mesaj pe care l-a publicat luni dimineață pe rețeaua „X”.

„Acest criminal sionist vorbește în același timp despre expulzarea palestinienilor și despre construirea de așezări în întreaga Fâșie Gaza. Aceste mărturisiri trebuie înregistrate și păstrate pentru ziua socotelilor și pentru procesul acestor criminali”, a scris el.