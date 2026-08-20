„Secția condamnaților la moarte”. Locul unde urmează să fie spânzurați palestinieni, prezentat de ministrul israelian care a îndemnat la zeci de „asasinate țintite pe noapte”

Un ministru al cabinetului condus de Benjamin Netanyahu afirmă că cei condamnați de tribunalele militare pentru infracțiuni de terorism vor fi spânzurați după adoptarea legii privind pedeapsa cu moartea, care nu se aplică extremiștilor evrei.

Ministrul israelian de extremă-dreapta al securității naționale, Itamar Ben-Gvir, a publicat în mediul online o înregistrare video în care se laudă cu construirea unui complex de spânzurătoare unde vor fi executați palestinienii condamnați pentru infracțiuni de terorism – dar nu și extremiștii evrei acuzați de crime similare, a scris joi The Guardian.

Ben-Gvir, care a atras anterior sancțiuni și condamnări internaționale pentru activitățile lui, a declarat că noul loc de execuție va fi dotat cu cabine de observare pentru ca familiile victimelor să poată urmări spânzurările.

El a postat pe rețelele sociale un videoclip cu o vizită pe care a efectuat-o la o locație nedezvăluită, unde poate fi văzut arătând cu degetul spre pilonii de fundație care se construiesc și lăudându-se că acolo „teroriștii vor fi executați”.

Fotografii publicate în mass-media israeliană arătau un buldozer și lucrări de construcție de amploare într-o zonă izolată, situată, potrivit unor surse, în apropierea unei închisori.

„Am promis că voi înrăutăți condițiile de detenție ale teroriștilor – ne-am ținut de cuvânt”, a declarat Ben-Gvir, în înregistrarea video. „Am promis că vom adopta legea privind pedeapsa cu moartea pentru teroriști – am făcut-o. Iar acum, secția condamnaților la moarte și locul de spânzurare încep, de asemenea, să prindă contur.”

Relatările privind construirea locului de spânzurare, pe care vor fi executați doar palestinienii condamnați pentru infracțiuni de terorism în cadrul sistemului tribunalelor militare, și nu extremiștii evrei, vin în urma adoptării unei noi legi la începutul acestui an. Legea impune tribunalelor militare să aplice pedeapsa cu moartea ca singură sentință posibilă, cu excepția cazului în care instanța constată existența unor circumstanțe speciale care permit aplicarea închisorii pe viață.

Evreii israelieni sunt, de fapt, protejați de pedeapsa cu moartea printr-o dispoziție care aplică legea doar în cazul crimelor comise cu „intenția de a nega existența statului Israel”.

Ben-Gvir, care are el însuși condamnări pentru incitare la rasism, obstrucționarea unui ofițer de poliție în exercitarea atribuțiilor sale și sprijinirea unei organizații teroriste (mișcarea Kach a lui Meir Kahane, interzisă între timp), ocupă funcția de ministru al securității naționale al Israelului din 2022, cu excepția unei întreruperi de două luni, anul trecut.

Unul dintre principalii promotori ai noii legi israeliene privind pedeapsa cu moartea, Ben-Gvir are un istoric îndelungat de declarații extremiste și provocări, notează publicația britanică. În luna mai, el și-a sărbătorit cea de-a 50-a aniversare cu un tort decorat cu imaginea unui ștreang, realizată din glazură.

Legea privind pedeapsa cu moartea, una dintre cele două adoptate de legiuitorii israelieni în acest an, a stârnit o condamnare internațională pe scară largă de când a fost adoptată de Knesset (Parlamentul israelian) cu 62 de voturi „pentru” și 48 „împotrivă”, pe fondul acuzațiilor că este fundamental discriminatorie.

„De asemenea, aceasta elimină garanțiile fundamentale menite să prevină privarea arbitrară de viață și să protejeze dreptul la un proces echitabil, și consolidează și mai mult sistemul de apartheid al Israelului, susținut de zeci de legi discriminatorii împotriva palestinienilor”, a declarat Erika Guevara-Rosas, director senior la Amnesty International, în momentul adoptării legii.

În ultimele luni, Ben-Gvir a devenit ținta unor sancțiuni din partea Franței și Irlandei, pe lângă sancțiunile impuse de Marea Britanie anul trecut, și a stârnit critici pe scară largă cu doar câteva zile în urmă pentru că a susținut o politică de asasinate punitive în Gaza, vizând 30-40 de persoane pe noapte.

„Cred că ar trebui să efectuăm 30-40 de asasinate țintite pe noapte”, a declarat Ben-Gvir. „Nu doar pe cei care reprezintă o amenințare imediată. Există oameni acolo care nu merită să trăiască… Nici măcar nu sunt oameni.”

Ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a calificat miercuri comentariile lui Ben-Gvir drept „inacceptabile și inumane”, în timp ce cancelarul german, Friedrich Merz, a spus că el condamnă cu fermitate „apelurile inumane lansate de ministrul Ben-Gvir, care încalcă dreptul internațional”.

Secretarul general al ONU, António Guterres, a calificat comentariile lui Ben-Gvir drept „îngrozitoare”, „scandaloase”, „dezumantizante” și „periculoase”.

Înregistrarea video publicată de ministrul Ben-Gvir vine pe fondul unei condamnări internaționale din ce în ce mai ample a comportamentului Israelului, inclusiv a lansării unor noi licitații pentru imensul bloc de colonii E1 din afara Ierusalimului, fapt denunțat de ministrul britanic de externe, Ed Miliband, ca fiind un „act inacceptabil și distructiv” care riscă să separe Cisiordania de Ierusalimul de Est. Șeful diplomației britanice l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Israelului în semn de protest.