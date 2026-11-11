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Actualitate

Plan pentru un nou parc în Sectorul 3: proiectul de 169 de milioane de lei are însă mai multe piedici. Ce zonă este vizată 

Catiușa Ivanov
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Primăria Sectorului 3 vrea să amenajeze un parc nou, de aproximativ cinci hectare, de-a lungul străzii Brățării, între Drumul Gura Făgetului și Drumul Gura Arieșului. Consiliul Local Sector 3 a aprobat miercuri studiul de fezabilitate și indicatori tehnico-economici aferenți proiectului.  

  • Proiectul de a face un parc pe strada Brățării aparține viceprimarului Adrian Cocoș (PSD). 
  • În ședința Consiliului Local Sector 3, proiectul a fost dezbătut timp de două ore. Au fost găsite mai multe probleme.