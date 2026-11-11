Plan pentru un nou parc în Sectorul 3: proiectul de 169 de milioane de lei are însă mai multe piedici. Ce zonă este vizată 

Primăria Sectorului 3 vrea să amenajeze un parc nou, de aproximativ cinci hectare, de-a lungul străzii Brățării, între Drumul Gura Făgetului și Drumul Gura Arieșului. Consiliul Local Sector 3 a aprobat miercuri studiul de fezabilitate și indicatori tehnico-economici aferenți proiectului.

Valoarea investiției se ridică la aproape 169 de milioane de lei (circa 31,6 milioane de euro), pentru 6,4 ha de teren, scrie în proiectul de hotărâre.

Pe lângă cele 5 hectare de parc, Primăria vrea să amenajeze, conform proiectului, și drumuri noi, perimetral, pe o suprafață de 1,4 ha.

Zona luată în calcul pentru amenajarea parcului

Terenurile luate în calcul pentru amenajarea parcului și drumurile sunt însă aproape în totalitate proprietate privată. Costul exproprierilor se ridică la circa 90 milioane lei, pentru 6,3 ha de teren, restul fiind domeniu public. Suma de 169 milioane lei include și exproprierile de 90 milioane lei.

Trebuie expropriate 35 de imobile, aflate în proprietatea a 19 persoane fizice sau juridice, potrivit raportului de specialitate.

Inițial, proiectul de hotărâre prevedea ca Consiliul Local Sector 3 să ceară permisiunea Consiliului General să facă exproprierile, însă această parte a a fost scoasă, urmând să fie pusă într-un proiect separat.

Pe două din terenurile propuse sunt deja autorizate două blocuri

Proiectul de a face un parc pe strada Brățării aparține viceprimarului Adrian Cocoș (PSD).

„Urmează ca în ședința viitoare să venim cu toată documentația spre aprobare și sper că până pe 3 decembrie, când se reia munca la stat, acest proiect să fie pe masa Primăriei generale”, a declarat viceprimarul Cocoș.

Proiectul a fost dezbătut aproximativ două ore în ședința Consiliului Local.

Una dintre problemele descoperite este că, pentru două dintre terenurile propuse pentru expropriere, au fost autorizate deja două blocuri.

„Sunt emise autorizații de construire încă din 2024 și din 2026, ca actualizări, ca modificări de temă și nu vorbim de garduri, vorbim de blocuri cu parter plus trei etaje. Este răspunsul Direcției de urbanism”, a declarat Theodor Savuscan, consilier local USR.

Viceprimarul Adrian Cocoș spune că după ce Consiliul General va aproba exproprierea, autorizațiile de construire vor fi blocate.

„După ce proiectul trece de Primăria Capitalei, până în momentul în care începem, că și procedura de expropriere durează o perioadă de timp, toate autorizațiile de construcție care vor fi emise vor avea mențiunea clară că suprafața propusă este sub incidența HCL-ului pentru expropriere. Adică vor fi informați, dar noi până în momentul în care proiectul nu trece de Primăria Capitalei, legal nu avem ce să facem”, a explicat viceprimarul.

Ion Voicu, consilier local PSD, a declarat că autorizațiile emise sunt blocate timp de 2 ani din momentul declarării procedurii de expropriere.

„Ce s-a emis înainte își păstrează valabilitatea timp de doi ani de zile. Adică în această perioadă de doi ani de zile, dacă autoritatea publică locală nu termină partea de expropriere, avizele și autorizațiile care s-au dat își continuă parcursul”, a explicat Voicu.

Cum este văzut parcul din zona Brățării

Conform referatului de aprobare, parcul poate fi organizat în trei zone și va include:

Alei pietonale și piste duble pentru biciclete, pe toată lungimea parcului.

Trei locuri de joacă, pentru categorii diferite de vârstă.

Trei terenuri de sport.

Zonă pentru câini.

Grădini tematice și spații de relaxare.

Zone înierbate, arbori, arbuști și plante decorative.

Iluminat exterior, mobilier urban, toalete și cișmele.

Două treceri înălțate peste Drumul Gura Putnei și Drumul Gura Caliței.

„În zona Theodor Pallady s-au realizat în ultimul deceniu aproximativ 12.000 de unități locative și s-au stabilit peste 30.000 de locuitori noi, dintre care aproximativ 10.500 sunt copii de vârstă școlară. Zona, cu funcțiune preponderent industrială în trecut, nu a fost dotată cu parcuri. Terenul este o fâșie cu lungimea de circa 1 km, situată între Drumul Gura Făgetului și Drumul Gura Arieșului, de-a lungul Străzii Brățării. Drumul Gura Putnei și Drumul Gura Căliței îl împart în trei zone”, a explicat Adrian Cocoș în referatul de aprobare.

Ion Valentin Voicu, consilier local din partea PSD, a menționat că proiectul poate fi aprobat chiar și cu cele două parcele pe care s-au autorizat blocuri, iar legea exproprierii spune că pe acele loturi nu se mai poate emite nicio autorizație de construire.

Terenul este în cea mai mare parte liber de construcții și neamenajat și nu are în prezent nicio funcțiune publică, se mai arată în document.

Potrivit raportului, în scenariul minimal parcul ar deservi aproximativ 3.319 locuitori și maxim 50.000 de locuitori, potrivit sursei citate.