Planificarea unui city break în Italia – ce să vezi, cum să economisești și când să mergi

Italia e destinația de vis a multor oameni, indiferent de vârstă, interese sau buget. Dar o vacanță în Italia poate fi ori cel mai frumos vis, ori un haos. Totul depinde de cât de mult ești dispus să sapi după oferte înainte să închizi valiza. Este o țară foarte apreciată, iar asta o face și foarte turistică. Nu e neapărat un lucru rău, atâta timp cât te pregătești de acasă și eviți capcanele pentru turiști. Bifează locurile faimoase, dar nu uita că cele mai speciale amintiri vor apărea pe neașteptate, din curajul de a nu merge unde merge toată lumea.

Planificare

Există o diferență între a rezerva totul separat și a alege soluții gata pregătite. Dacă începi să cauți hotelul într-o zi și zborul în alta, s-ar putea să constați că orele nu se pupă sau că transferul te costă mai mult decât biletul de avion. Ideea e simplă: pui zborul și hotelul în același coș. Primești o protecție mai bună și, de cele mai multe ori, prețul scade pentru că platformele au acces la tarife pe care noi, restul, nu le vedem la liber pe Google. E mai sigur și mult mai puțin obositor.

Sicilia. Haosul din Palermo și umbra Etnei în Catania

Dacă vrei să experimentezi Italia exact așa cum trebuie, o vacanță tipic italienească, Palermo e locul. E plin de zgomot și de culoare, și preparate incredibil de gustoase. Mergi în piața Ballarò și ia-ți niște panelle. Caută tarabele unde se vinde sfincione, un fel de pizza siciliană, dar cu un blat gros și pufos, acoperit cu un sos de roșii bogat, ceapă și hamsii. E mâncare care îți murdărește degetele, dar îți bucură sufletul. Iar dacă ești cu adevărat curajos și vrei să mănânci ca un palermitan autentic, caută pane con la milza, sandviș cu splină.

Arhitectura de acolo e un amestec stiluri arabe și normande, o lecție de istorie pe care o primești în timp ce cutreieri.

Trebuie să nu uiți de Catania. Orașul a fost distrus de vulcan de atâtea ori încât localnicii au decis să-l reconstruiască folosind chiar lava, ceea ce îi dă un vibe impunător și gri. Petrece o după-amiază în Piazza del Duomo, inima locului, și vei afla de ce Sicilia nu se vizitează, se trăiește.

Puglia – Bari și simplitatea de la malul mării

Bari e poarta către sudul mai puțin explorat. În centrul vechi, Bari Vecchia, vei vedea scene ce par regizate pentru un film: bunici care fac paste în pragul casei. Și nu e ceva rau, pentru că aici e locul unde viața se întâmplă în stradă. Din Bari poți ajunge rapid cu trenul la Alberobello sau Polignano a Mare. Dacă te uiți pe un recenziile online sau ceri o opinie locală, toți îți vor spune același lucru: Puglia e mai ieftină decât nordul și mult mai caldă, la propriu și la figurat. E Italia fără filtre, printre măslinii milenari și zidurile albe care strălucesc sub soare. Până la urmă, farmecul Italiei stă exact în aceste momente neplanificate, pe care le poți trăi liniștit doar atunci când știi că logistica e deja bifată.

Sardinia – Cagliari și briza care nu costă nimic

Una din cele mai frumoase insule Europene, Sardinia și orașele sale te vor surprinde. Au puțin din toate, și te vei simți ca într-un paradis italienesc. Urci în cartierul Castello și ai tot orașul la picioare. E un loc perfect pentru cineva care vrea și istorie, dar și o plajă decentă aproape. Poetto e la doi pași, o fâșie lungă de nisip unde poți sta toată ziua. Sardinia are peisaje brute și mâncare grea, de munte, chiar dacă ești pe o insulă. E o destinație care merită explorată cu un buget bine stabilit, folosind instrumente de căutare inteligente pentru a prinde zboruri la prețuri bune.

Nordul strălucitor – Milano

Milano e altă poveste. Aici totul se învârte în jurul vitezei, modei și espressoului. Domul e spectaculos, n-ai cum să-l ignori, dar farmecul real e pe străduțele din Brera.Spre deosebire de sud, la Milano masa e o chestiune de ritual. Nu neapărat simplă, aici gusturile sunt dense, pline de unt și șofran.

Zborurile sunt în general ieftine, dar problema la Milano e restul vacanței, care poate trece ușor peste buget dacă nu ești atent. De aceea, merită să cauți pachete atractive de zbor + hotel pentru o city break la Milano din timp. Doar așa poți găsi să stai undeva central fără să-ți cheltuiești tot bugetul. Aici, un pachet de călătorie bine ales îți lasă mai mulți bani pentru un aperitivo ca la carte.

Florența – muzeu în aer liber

Sunt rare orașele cu o istorie mai bogată și mai grea decât Florența. E un oraș greu de descris și greu de parcurs dacă nu ai un plan. E orașul unde s-a născut tot ce e frumos în artă, de la Michelangelo la Botticelli. Dar cozile sunt obositoare. E bine să ai totul organizat dinainte, să te organizezi în așa fel încât să eviți aglomerația sau să știi ce zonă să alegi ca să nu mergi pe jos prea mult, în soare. în acest oraș-muzeu.

Cum să nu fii „turistul tipic”

Ca să nu pleci cu gust amar, ține minte câteva lucruri simple. Nu mânca fix în fața Pantheonului sau în Piazza San Marco; mergi două străzi mai încolo și prețul va scădea. Apa de la fântânile lor e excelentă și gratis, deci ne e nevoie să dai 3 euro pe o sticlă. Și, cel mai important, mergi în extrasezon. Aprilie sau octombrie sunt luni perfecte, când vremea nu e nici prea caldă. E plăcut, mai liber și mai ieftin.

Articol sponsorizat de eSky