Planul anunțat de Guvern, după avizul negativ de la CSM pentru proiectul privind pensiile magistraților. Ce se întâmplă cu banii din PNRR

Premierul Bolojan urmează să convoace, vineri, o ședință de Guvern în care să adopte proiectul de lege care crește vârsta de pensionare a magistraților. Astfel, termenul de 28 noiembrie impus de Comisia Europeană va fi depășit. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului a transmis însă că există o șansă ca România să nu piardă banii din PNRR.

CSM a dat, joi, aviz negativ pentru proiectul care crește vârsta de pensionare a magistraților, un aviz consultativ, însă fără de care premierul nu putea începe demersurile pentru angajarea răspunderii în Parlament.

„Avizul CSM a fost emis, însă din ce știm, el va fi comunicat oficial Guvernului mâine. Prin urmare, ședința extraordinară de Guvern, prin care să fie adoptat acest proiect și pentru a porni practic întreaga procedură de angajare a răspunderii Guvernului, nu poate avea loc”, a explicat purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, la finalul ședinței de Guvern de joi dimineață.

Ea a explicat că, cel mai probabil, „ședința extraordinară de Guvern va avea loc mâine”.

Care sunt următorii pași. Când e așteptat să meargă premierul în Parlament

După ce reforma pensiilor magistraților va fi adoptată de Guvern, ea o să fie trimisă Parlamentului, unde senatorii și deputații vor putea propune amendamente.

Modificările propuse de parlamentari vor fi analizate într-o nouă ședință de Guvern, care va avea loc cel mai probabil tot săptămâna viitoare. Amendamentele senatorilor și deputaților pot fi acceptate sau respinse.

În acest moment, surse politice au spus pentru HotNews că premierul Bolojan va merge marți la Parlament pentru a-și angaja răspunderea.

Proiectul poate fi apoi atacat la CCR de grupurile parlamentare, de Înalta Curte de Casație și Justiție, de președintele Nicușor Dan sau de către Avocatul Poporului.

Judecătorii Curții Constituționale vor decide dacă reforma este sau nu constituțională. Dacă va trece testul de constituționalitate, legea merge spre promulgare.

Prima încercare a premierului Bolojan de a crește pensiile magistraților a picat la CCR, pentru că Executivul nu a așteptat 30 de zile pentru avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Atunci, judecătorii Curții Constituționale nu au analizat textul propriu-zis al legii, ci doar procedura prin care a fost adoptată.

Jalonul de 231 de milioane de euro nu e atins la timp

De acest proiect de lege depinde și un jalon al Programului Național de Redresare și Reziliență în valoare vorba de 231 de milioane de euro, bani europeni. Data limită pentru îndeplinirea acestui jalon este 28 noiembrie, ceea ce înseamnă că nu va fi atins la timp.

Întrebată de un planul B al Executivului, astfel încât România să nu piardă banii, purtpăptoarea de cuvânt a Guvernului a explicat:

„Urmează cele 2 luni de evaluare a îndeplinirii jaloanelor și criteriilor pe care mâine le va comunica ministerul Fondurilor Europene. Poate că, în timpul evaluării, legea va intra în vigoare. Va fi un proces de negociere, de discuții cu Comisia Europeană”, a răspuns Ioana Dogioiu.

Ce prevede noul proiect. Perioada de tranziție a crescut

Proiectul de lege prevede ca pensia să fie egală cu 70% din ultimul salariu net, la fel ca în forma anterioară propusă de Guvernul Bolojan, respinsă de Curtea Constituțională.

Perioada de tranziție însă, a crescut de la 10 la 15 ani. Concret, asta înseamnă că peste 15 ani, magistrații vor ieși la pensie la 65 de ani. de tranziție mai lungă către vârsta de pensionare de 65 de ani.

În fiecare an, vârsta de pensionare va crește cu un an, până când, în 2042, procurorii și judecătorii vor ieși la pensie la 65 de ani.

Conform proiectului de lege, cuantumul pensiei de serviciu va fi de 55% din baza de calcul, reprezentată de media indemnizațiilor brute din ultimele 60 de luni, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă avută în activitate.

Magistrații se vor putea pensiona în continuare anticipat, cu condiția să aibă o vechime de 35 de ani, dar dacă nu au împlinită vârsta de 65 de ani se va aplica o penalizare anuală „de 2% până la împlinirea vârstei standard de pensionare din sistemul public”.

În prezent, pensia de serviciu a magistraților reprezintă 80% din ultimul salariu brut.