Planul de pace al lui Trump oferă Ucrainei garanții de securitate inspirate din articolul 5 al NATO / Prevederile, incluse într-un document separat

„Un atac armat semnificativ, deliberat și susținut al Federației Ruse peste linia de armistițiu convenită pe teritoriul ucrainean va fi considerat un atac care amenință pacea și securitatea comunității transatlantice”, spune un document atașat planului de pace propus de SUA, potrivit site-ului american Axios.

Planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate inspirată din articolul 5 al NATO, care ar obliga SUA și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei ca pe un atac asupra întregii „comunități transatlantice”, potrivit unui proiect obținut de Axios.

Aceste garanții vin în schimbul unor concesii concesii dureroase cerute din partea Ucrainei, inclusiv cele teritoriale.

Concret, planul în 28 de puncte prezentat Kievului spune pur și simplu că „Ucraina va primi garanții de securitate fiabile”.

Dar, alături de acest proiect, SUA au prezentat ucrainienilor un alt document.

Acesta prevede că orice „atac armat semnificativ, deliberat și susținut” al Rusiei asupra Ucrainei „va fi considerat un atac care amenință pacea și securitatea comunității transatlantice”, iar SUA și aliații săi vor răspunde în consecință, inclusiv prin forță militară.

Documentul include spații pentru semnăturile Ucrainei, SUA, UE, NATO și Rusiei.

Un înalt oficial al Casei Albe a declarat că Rusia a fost informată cu privire la proiect, dar nu este clar dacă semnătura președintelui Vladimir Putin va fi în cele din urmă necesară.

Garanția de securitate ar fi valabilă inițial pentru o perioadă de 10 ani și ar putea fi reînnoită de comun acord.

Un înalt oficial al Casei Albe a declarat pentru Axios că propunerea va trebui discutată cu partenerii europeni și că ar putea suferi modificări.

Oficialul a declarat că administrația Trump consideră garanția de securitate propusă ca o „mare victorie” pentru Zelenski și pentru securitatea pe termen lung a Ucrainei.

Proiectul de document

Acest cadru stabilește condițiile pentru un armistițiu între Ucraina și Federația Rusă și oferă o garanție de securitate bazată pe principiile articolului 5 din Tratatul Atlanticului de Nord, adaptată la circumstanțele acestui conflict și la interesele Statelor Unite și ale partenerilor săi europeni.

Statele Unite afirmă că un atac armat semnificativ, deliberat și susținut al Federației Ruse peste linia de armistițiu convenită pe teritoriul ucrainean va fi considerat un atac care amenință pacea și securitatea comunității transatlantice.

Într-un astfel de caz, președintele Statelor Unite, în exercitarea autorității constituționale și după consultări imediate cu Ucraina, NATO și partenerii europeni, va stabili măsurile necesare pentru restabilirea securității.

Aceste măsuri pot include forța armată, asistență în domeniul informațiilor și logistică, acțiuni economice și diplomatice și alte măsuri considerate adecvate. Un mecanism de evaluare comun cu NATO și Ucraina va evalua orice încălcare reclamată.

Membrii NATO, inclusiv Franța, Regatul Unit, Germania, Polonia și Finlanda, afirmă că securitatea Ucrainei este parte integrantă a stabilității europene și se angajează să acționeze în concert cu Statele Unite în răspunsul la orice încălcare calificată, asigurând o poziție de descurajare unificată și credibilă.

Prezentul cadru intră în vigoare la data semnării și rămâne valabil timp de zece ani, putând fi reînnoit de comun acord. O comisie mixtă de monitorizare condusă de partenerii europeni, cu participarea Statelor Unite, va supraveghea respectarea acestuia.

Semnat:

Ucraina

Federația Rusă

Statele Unite ale Americii

Uniunea Europeană

NATO