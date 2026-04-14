Planul europenilor pentru Strâmtoarea Ormuz după război. Cele trei faze și capitolul la care SUA este surclasată

Țările europene creionează un plan pentru o misiune internațională defensivă care să contribuie la securizarea Strâmtorii Ormuz după încheierea războiului dintre SUA, Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte, potrivit The Wall Street Journal.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat marți că în această coaliție internațională largă nu vor fi angrenate „beligerante”, ceea ce înseamnă că misiunea exclude participarea Statelor Unite, Israelului și Iranului.

Diplomați europeni care cunosc situația au afirmat la rândul lor că navele europene nu vor opera sub comanda americană.

WSJ scrie că este vorba despre o operațiune în trei faze: stabilirea logisticii pentru eliberarea sutelor de nave blocate, desfășurarea unui efort masiv de deminare, folosind flota europeană de peste 150 de nave de dragare a minelor, și desfășurarea de fregate și distrugătoare pentru escorte militare, pe modelul Operațiunii Aspides din Marea Roșie.

Potrivit publicației, Europa dispune de capacități de deminare care le depășesc cu mult pe cele ale Statelor Unite, care și-au dezafectat mare parte din flotă.

Inițiativa a căpătat avânt odată cu implicarea probabilă a Germaniei, a cărei participare ar putea fi anunțată chiar joi.

Discuție organizată de liderii de la Paris și Londra

Vineri, Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer vor găzdui o reuniune în format video cu câteva zeci de țări pentru a discuta despre supravegherea strâmtorii – SUA nu va lua parte la discuție.

„Misiunea la care ne referim poate fi desfășurată doar după restabilirea calmului și încetarea ostilităților”, a subliniat șeful diplomației franceze, Jean-Noël Barrot, care a precizat că acțiunile vor fi coordonate cu Iran și Oman, țările care se află la nordul, respectiv la sudul strâmtorii.

Porturile iraniene sunt vizate în prezente de o blocadă a armatei americane, care susține că nicio navă nu a reușit să treacă în primele 24 de ore ale operațiunii executate de peste 10.000 de militari americani (piloți, pușcași marini și marinari), peste o duzină de nave de război și zeci de avioane de luptă.