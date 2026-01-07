Planul în trei etape pentru Venezuela, dezvăluit de Marco Rubio într-o ședință secretă. Democrații, șocați de „amploarea și nebunia” acestuia

Secretarul de stat Marco Rubio și secretarul apărării Pete Hegseth vorbesc în fața presei după o ședință informativă privind Venezuela, la Capitoliul SUA din Washington, DC, pe 7 ianuarie 2026. FOTO: BONNIE CASH / UPI / Profimedia

Statele Unite au un plan în trei etape pentru Venezuela, care va începe cu stabilizarea țării după ce forțele americane l-au arestat sâmbătă pe liderul autoritar Nicolas Maduro, asigurându-se că companiile petroliere americane au acces în țară în timpul fazei de redresare și, în final, supraveghind tranziția, a declarat miercuri șeful diplomației americane, Marco Rubio, potrivit Reuters.

Președintele Donald Trump a avertizat că vor urma alte operațiuni militare împotriva Venezuelei dacă membrii cercului restrâns al lui Maduro, care au preluat conducerea țării, nu vor accepta cererile lui, care se concentrează în mare parte pe obținerea petrolului venezuelean.

Președintele republican a declarat că SUA vor rafina și vinde până la 50 de milioane de barili de țiței venezuelean, în timp ce forțele americane au capturat miercuri două petroliere care aveau legături cu țițeiul Venezuelei aflat sub embargou.

„Concluzia este că există acum un proces în vigoare prin care avem un control și o influență enorme asupra a ceea ce fac și pot face autoritățile interimare”, a declarat Rubio, care a vorbit alături de secretarul apărării, Pete Hegseth, după o ședință secretă cu senatorii americani privind planul administrației Trump pentru țara latino-americană.

„Dar, evident, acesta va fi un proces de tranziție. În cele din urmă, va fi la latitudinea poporului venezuelean să-și transforme țara”, a adăugat secretarul american de stat.

Rubio nu a oferit alte detalii despre tranziția planificată.

Democrații spun că planurile se reduc la „furtul” de petrol

Democrații și-au exprimat șocul față de aceste planuri, pe care le-au calificat drept „furt de petrol” în lipsa altor detalii, și au pus sub semnul întrebării motivul pentru care planurile nu puteau fi discutate în cadrul unor audieri publice.

Rubio le-a spus reporterilor că briefingul a inclus detalii operaționale care nu puteau fi făcute publice, dar a spus că, după ce va împiedica Venezuela să „alunece în haos”, SUA vor începe o fază de „recuperare” care va însemna „asigurarea accesului companiilor americane, occidentale și altor companii la piața venezueleană într-un mod echitabil”.

„De asemenea, în același timp, va începe procesul de reconciliere la nivel național în Venezuela, astfel încât forțele de opoziție să poată fi amnistiate și eliberate din închisori sau readuse în țară și să înceapă reconstrucția societății civile”, a adăugat Rubio.

„Iar a treia fază, desigur, va fi una de tranziție”, a mai spus șeful diplomației americane.

Senatorul democrat Chris Murphy din Connecticut l-a catalogat drept „un plan nebunesc”.

„Ei vorbesc despre furtul petrolului venezuelean sub amenințarea armelor pentru o perioadă nedeterminată, ca pârghie pentru a microgestiona țara. Amploarea și nebunia acestui plan sunt absolut uimitoare”, a declarat Murphy în fața reporterilor.

Trump vrea ca Venezuela să pună capăt relațiilor cu China și Rusia

Administrația președintelui american Donald Trump a informat-o pe președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, că țara sa trebuie să rupă legăturile cu China, Rusia, Iranul și Cuba, ca parte a unei serii de cerințe înainte de a extrage și vinde petrolul venezuelean, potrivit declarațiilor făcute marți de oficiali americani, citați de ABC News.

Conform oficialilor citați, Venezuela trebuie să renunțe la China, Rusia, Iran și Cuba, ca parte a cerințelor SUA, care urmăresc să fie unicul său partener în sectorul petrolier și să favorizeze Statele Unite în vânzarea de țiței greu.

Potrivit uneia dintre aceste surse, Marco Rubio a declarat într-o conferință privată cu parlamentarii că SUA consideră că pot face presiuni asupra Caracasului, deoarece petrolierele sale sunt pline și a avertizat că Venezuela va avea doar câteva săptămâni înainte de a deveni insolventă financiar dacă nu reușește să își vândă rezervele.

Într-un interviu acordat ABC News, senatorul Roger Wicker a confirmat că planul se bazează pe controlul petrolului venezuelean și a dat asigurări că nu implică desfășurarea de trupe americane.

Până în prezent, Venezuela, condusă provizoriu de Delcy Rodriguez, nu a emis o declarație oficială cu privire la cererea lui Trump, notează agențiile EFE și Agerpres.

Marți, în timpul unei sesiuni extraordinare a Organizației Statelor Americane (OEA), țări precum Columbia, Chile, Mexic și Brazilia au condamnat acțiunile SUA la Caracas și au avertizat că acest tip de interferență pune în pericol suveranitatea regiunii.

Reacția Beijingului

Iar miercuri, China a denunțat ceea ce a numit „intimidare” din partea Statelor Unite și a afirmat că țara sud-americană este un stat suveran cu control deplin asupra resurselor sale naturale.

Venezuela „este o țară suverană și se bucură de suveranitate deplină și permanentă asupra resurselor sale naturale și a tuturor activităților economice de pe teritoriul său”, a declarat miercuri, într-o conferință de presă, purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez al Afacerilor Externe, Mao Ning, când a fost întrebată despre relatările rețelei americane ABC News cu privire la presupuse solicitări din partea Washingtonului către Caracas.

Mao a descris această presupusă presiune drept o „utilizare flagrantă a forței” și a susținut că cererea ca Venezuela să își controleze resursele energetice conform unei abordări „America First” (America pe primul loc, n.r.) constituie „un caz tipic de intimidare”, care „încalcă grav dreptul internațional”, „încalcă grav suveranitatea Venezuelei” și „aduce atingere drepturilor poporului venezuelean”.

„China condamnă ferm acest comportament”, a subliniat purtătoarea de cuvânt, adăugând că „trebuie subliniat faptul că drepturile și interesele legitime ale Chinei și ale altor țări din Venezuela trebuie protejate”.

Afirmațiile lui Mao au venit pe fondul escaladării tensiunilor internaționale în urma capturării președintelui venezuelean Nicolas Maduro de către SUA și a unei intense dezbateri diplomatice privind legalitatea utilizării forței și gestionarea resurselor energetice ale Venezuelei.