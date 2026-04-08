Planul în zece puncte al Iranului pentru negocierea încheierii războiului cu SUA

Angajamentul Iranului de a nu dezvolta arme nucleare, dar și recunoașterea de către Statele Unite a dreptului Iranului de a îmbogăți uraniu și negocieri privind nivelul de îmbogățire se numără printre cele zece puncte ale planului pe care Teheranul l-a propus Washingtonului pentru a negocia încheierea războiului cu Statele Unite, scrie EFE, conform Agerpres.

Președintele Donald Trump a anunțat miercuri un armistițiu de două săptămâni cu Iranul și redeschiderea temporară a Strâmtorii Ormuz, spunând că posibilitatea de a ajunge la un acord de pace „final” cu Iranul se află „într-un stadiu foarte avansat”.

Negocierile pentru încheierea războiului vor avea loc vineri la Islamabad, capitala Pakistanului, și se vor baza pe un plan în zece puncte prezentat de Teheran, care include multe dintre cererile iraniene anterioare războiului lansate în urmă cu 40 de zile de Statele Unite și Israel.

Cele zece puncte ale planului propus SUA de către Iran:

1. Încetarea completă a oricărei agresiuni împotriva Iranului și a grupărilor de rezistență aliate.

2. Retragerea forțelor de luptă americane din regiune, interzicerea oricăror atacuri lansate de la bazele americane împotriva Iranului și abținerea de la desfășurări militare ofensive.

3. Tranzitul zilnic limitat al navelor prin Strâmtoarea Ormuz timp de două săptămâni, în baza unui protocol de trecere în siguranță supervizat și reglementat de Iran.

4. Ridicarea tuturor sancțiunilor primare, secundare și a celor impuse de ONU împotriva Iranului.

5. Compensarea daunelor suferite de Iran prin crearea unui fond de investiții și financiar.

6. Angajamentul Iranului de a nu dezvolta arme nucleare.

7. Recunoașterea de către Statele Unite a dreptului Iranului de a îmbogăți uraniu și negocieri privind nivelul de îmbogățire.

8. Disponibilitatea Iranului de a negocia acorduri de pace bilaterale și multilaterale cu țările din regiune în funcție de interesele sale.

9. Extinderea principiului de neagresiune la toți actorii care au atacat grupările de rezistență.

10. Finalizarea tuturor rezoluțiilor Consiliului Guvernatorilor (al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, AIEA) și ale Consiliului de Securitate (al ONU) și adoptarea tuturor angajamentelor într-o singură rezoluție oficială a ONU.