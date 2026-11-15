Planul lui Trump pentru un teren de golf de top într-un parc istoric din Washington, blocat temporar de instanță. Reacția președintelui

O judecătoare federală a decis că un parc public de pe malul râului din Washington trebuie să rămână deocamdată deschis, în loc să fie închis pentru lucrările dorite de președintele american Donald Trump, a scris Reuters.

Trump își dorește transformarea East Potomac Park într-un teren de golf de nivel de campionat, destinat jucătorilor profesioniști.

Printr-o decizie de 30 de pagini, judecătoarea districtuală Ana Reyes a blocat temporar planul guvernului federal de a închide zona începând de duminică.

În octombrie, Trump spusese că zona va fi închisă 15 luni și că lucrările vor transforma facilitățile de golf ale parcului în „unul dintre cele mai bune și mai spectaculoase terenuri de golf din lume”.

Reyes a hotărât că motivele invocate de administrația Trump pentru închiderea parcului sunt „pretexte” și că guvernul a încălcat cel puțin două legi federale „pentru a respecta un termen arbitrar”.

„Guvernul propune închiderea pe termen nedeterminat a unui parc istoric, de care se bucură zilnic locuitori ai Washingtonului de toate felurile”, se arată în decizie.

Deși Reyes a dispus ca parcul – situat lângă Memorialul Jefferson, la 3 km sud de Casa Albă – să rămână deschis, administrația Trump nu este obligată să mențină activitățile de golf pe acest amplasament, a scris judecătoarea. Pe de altă parte, a adăugat ea, guvernul „nu poate folosi absența activităților de golf drept motiv pentru a exclude publicul”.

Trump critică decizia

Președintele republican al SUA a acuzat-o pe Reyes, judecătoare numită de fostul președinte, democratul Joe Biden, că amână renovarea necesară a parcului.

„De ce ar vrea un judecător să amâne preluarea unui teren de golf groaznic și foarte nesigur, de care se râde în tot DC-ul (și mult dincolo de el!), în loc să fie transformat rapid într-unul grozav și admirat?”, a scris Trump, duminică, pe rețelele sociale.

El a precizat că guvernul va „face imediat apel, în regim de urgență”. Cu toate acestea, ordinele de restricție temporară, precum cel emise de Reyes sâmbătă, nu pot fi, în general, atacate cu apel.

Hotărârea a fost pronunțată într-un proces intentat de DC Preservation League, o organizație de conservare a patrimoniului istoric, care susține că planul lui Trump de a reamenaja parcul încalcă diverse reglementări și legi federale. Avocații organizației obținuseră anterior de la Reyes o hotărâre prin care Serviciului Parcurilor Naționale, din subordinea Departamentului de Interne, i s-a interzis să taie copaci din parc sau să facă alte modificări ireversibile fără o notificare prealabilă.

O încercare „inexplicabilă a administrației de a distruge East Potomac Park”

Democracy Forward, care reprezintă în proces organizația de conservare și doi localnici, a transmis într-un comunicat că este recunoscătoare că Reyes a oprit „încă unul dintre proiectele de vanitate ale președintelui”.

„Încercarea inexplicabilă a administrației de a distruge East Potomac Park ne-ar fi lipsit de un parc prețuit, care nu ar fi putut fi înlocuit niciodată”, a declarat consiliera juridică principală la Democracy Forward, Catherine Carroll.

Parcul are trei terenuri de golf, cu un total de 36 de găuri, un teren de minigolf și un traseu circular asfaltat, popular printre bicicliști și alergători. Reamenajarea propusă ar transforma zona într-un singur teren de campionat cu 18 găuri, despre care Trump a spus că ar putea găzdui evenimente de nivel mondial, precum US Open și Ryder Cup, rămânând în același timp deschis publicului.