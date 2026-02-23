Planul „Made in Europe” al UE s-a blocat în detalii

Comisia Europeană a declarat luni că a amânat cu o săptămână anunțarea politicii sale „Made in Europe” (Fabricat în Europa) menite să acorde prioritate componentelor și produselor industriale fabricate în Europa, în urma unor neînțelegeri privind aria geografică de aplicare a schemei, relatează Reuters.

Măsurile – care ar urma să stabilească praguri minime pentru componentele produse local în proiecte finanțate din fonduri publice în sectoare strategice, inclusiv baterii, energie solară și eoliană și energie nucleară – trebuiau să fie anunțate joia aceasta.

„În urma discuțiilor (…) prezentarea IAA este acum programată pentru 4 martie”, a declarat Stéphane Séjourné, un purtător de cuvânt al cabinetului vicepreședintelui executiv al Comisiei, referindu-se la politicile care urmează să fie elaborate în cadrul noului Industrial Accelerator Act.

Mai multe guverne, inclusiv cel al Franței, au susținut ideea unor reglementări de tip „Fabricat în Europa”, argumentând că industriile europene au nevoie de protecție în fața importurilor mai ieftine provenite de pe piețe, inclusiv China, unde reglementările de mediu și alte norme sunt mai puțin stricte.

De ce se opun unele țări din UE planului „Made in Europe”

Alte guverne, inclusiv cele ale Suediei și Cehiei, avertizează că cerințele de tip „cumpără local” ar putea descuraja investițiile, ar putea crește prețurile în cadrul licitațiilor publice și ar putea afecta competitivitatea globală a UE.

Problema competivității blocului comunitar în raport cu economii precum cele ale Chinei și SUA au fost de asemenea unul dintre subiectele centrale ale reuniunii liderilor europeni ce a avut loc mai devreme în cursul lunii februarie în Belgia.

Producătorii auto și alte industrii au cerut ca măsurile de protecție să fie extinse dincolo de UE și țările AELS (Islanda, Norvegia, Elveția și Liechtenstein), pentru a include și alte teritorii din lanțurile lor de aprovizionare, precum Marea Britanie și Turcia.

IAA face parte din Pactul pentru Industrie Curată al Comisiei, adoptat în februarie anul trecut pentru a consolida competitivitatea globală a blocului comunitar, în special în raport cu rivalii din SUA și China.

„Sperăm că această săptămână suplimentară de discuții interne va permite ca propunerea să devină și mai solidă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei.

FOTO articol: Tupungato, Dreamstime.com.