Planul pentru care PSD și PNL au căzut de acord. Data la care parlamentarii ar putea fi chemați la vot

Intrați în vacanță în plin blocaj politic, parlamentarii se așteaptă să fie chemați înapoi la București. Fie că e vorba despre instalarea unui nou guvern, fie despre restanțele din PNRR, senatorii și deputații se pregătesc de sesiune extraordinară.

Deocamdată, planurile concrete se fac pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, unde există un acord politic. La Camera Deputaților, 3 august este ziua pusă în calendar pentru o posibilă convocare a aleșilor pentru adoptarea proiectelor restante, potrivit surselor HotNews din PSD. Și la Senat va fi organizată o ședință extraordinară în aceeași perioadă.

„Este probabilă o ședință extraordinară la sfârșitul lunii iulie sau la începutul lunii august, tocmai pentru a închide toate proiectele care mai au legătură cu Planul Național de Redresare și Reziliență”, a declarat marți Gabriel Andronache, liderul grupului PNL de la Camera Deputaților.

România este condiționată de Comisia Europeană să finalizeze reformele din PNRR prin legi care parcurg circuitul parlamentar, și nu prin ordonanțe de urgență. Este vorba de legi precum cea a salarizării sau codul urbanismului. Data limită pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin PNRR este 31 august, iar miza sunt peste 7 miliarde de euro.

Nicușor Dan: Responsabilitatea pentru un nou guvern e la partide

Momentul învestirii unui nou guvern rămâne însă necunoscut în aceste zile, surse din PSD, PNL și USR estimând că o soluție ar putea veni abia la toamnă.

Astăzi, PSD, pe de o parte, și PNL, USR și UDMR, de cealaltă parte, sunt pe poziții ireconciliabilile, nici unii, nici alții nefiind dispuși să-și dea voturile pentru o majoritate.

„Responsabilitatea e la partide”, a declarat marți președintele Nicușor Dan, care a precizat că nu va face o nominalizare fără o majoritate. „Acum certitudinea este că nu va trece”, a spus șeful statului.

„Eu îmi doresc un guvern cu puteri depline. Când se va întâmpla asta, eu sper cât mai curând”, a mai spus el.

În ultimele ședințe de grup înainte de vacanța parlamentară, liderii PSD și PNL le-au transmis parlamentarilor că nu există, deocamdată, semnale privind deblocarea negocierilor pentru formarea unui guvern, potrivit surselor HotNews participante la discuții.

La ședința de grup a PSD, Marian Neacșu le-a transmis parlamentarilor că nu se întrevede o soluție pe termen scurt, dar să fie pregătiți să vină la muncă din vacanță, potrivit surselor HotNews prezente la discuții. În PSD, se așteaptă reluarea negocierilor în toamnă.

La foștii colegi de coaliție, liderul grupului PNL de la Camera Deputaților a avut un mesaj similar.

Cseke: Investițiile din PNRR, în pericol fără un guvern cu puteri depline

Întârzierea instalării unui guvern cu puteri depline pune în pericol investițiile, avertizează ministrul interimar al Dezvoltării.

„Investițiile în PNRR s-ar putea să fie în pericol, acolo unde aceste proiecte de acte normative nu pot fi trecute. Eu am spus de la bun început, din momentul în care s-a inițiat moțiunea de cenzură, că este nevoie de un guvern cu puteri depline, pentru că sunt foarte multe domenii, inclusiv pe PNRR, unde modalitatea de implementare și procedurile care trebuiesc rapid implementate necesită un guvern cu puteri depline’, a declarat Cseke Attila luni, la Sibiu, potrivit Agerpres.