Planul președintelui Nicușor Dan în cazul în care Eugen Tomac nu e învestit, dezvăluit de premierul desemnat

Eugen Tomac a dezvăluit, în timpul discuțiilor cu USR, că Nicușor Dan plănuieste să propună un premier tot din afara partidelor mari, în cazul în care el nu va fi învestit de Parlament.

„Așa am înțeles, că acesta este planul, dacă pică Guvernul Tomac a doua propunere ar fi tot un tehnocrat”, a spus Dominic Fritz, președintele partidului USR, când a fost întrebat de jurnaliști despre scenariu.

Mai exact, Eugen Tomac le-a spus la ședință că, în cazul în care nu obține cele 233 de voturi necesare pentru învestire, a doua propunere din partea președintelui va fi tot din afara partidelor mari.

Totodată, președintele USR a declarat că partidul său „greu vede o susținere USR pentru guvernul lui”. O poziție similară a fost transmisă anterior și de PNL, după discuțiile de astăzi cu acesta.

Ambele partide urmează să aibă ședințe pentru a decide clar dacă îl susțin sau nu pe Eugen Tomac.

Tomac, în fața ecuației parlamentare

Pentru a fi învestit în funcţia de premier, Tomac are nevoie de votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, adică 233 de voturi.

PSD – 128 de parlamentari

AUR – 90 de parlamentari

PNL – 76 parlamentari

USR – 59 de parlamentari

UDMR – 31 de parlamentari.

Minorităţile – 17 parlamentari.

Uniţi pentru România (UPR) – 14 membri

Grupul S.O.S România – 15 membri

Neafiliaţi – 15 deputaţi şi 8 senatori

Grupul Pace-Întâi România – 11 senatori

Astfel, fără voturile PNL, USR și nici ale AUR, care a anunțat că nu îl va susține, Eugen Tomac are nevoie de toate voturile PSD, UDMR și ale parlamentarilor din Minoritățile Naționale, SOS, grupul PACE, UPR, precum toți parlamentarii neafiliați.

Eugen Tomac are 10 zile la dispoziție pentru a cere un vot în Parlament, termen care expiră luni, 15 iunie.