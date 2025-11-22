Planul Trump: Într-o reacție preponderent critică la cele 28 de puncte, există și voci care spun că „planul de pace ar putea să meargă” / „Rușii se tem de armata noastră” / Unde Europa va avea un cuvânt greu de spus

Dacă va exista cu adevărat o garanție bilaterală puternică din partea Statelor Unite pentru Ucraina „aceasta ar descuraja cu siguranță viitoare agresiuni rusești, deoarece rușii se tem de armata noastră”, a spus John E. Herbst, fost ambasador al SUA la Kiev în mandatul lui George W. Bush.

Într-un moment în care majoritatea comentariilor susțin că planul SUA pentru pace în Ucraina este „Un cadou pentru Putin” (The Guardian) și că „Preia cererile Rusiei și le prezintă ca propuneri de pace (Sky News), apar și poziții care vorbesc despre ce poate reuși în acest plan, în mod favorabil lumii democratice.

Există „elemente viabile ale acordului, inclusiv o prevedere conform căreia toate angajamentele față de Rusia vor cădea dacă aceasta va ataca din nou Ucraina”, a spus într-o analiză diversă publicată de Atlantic Council Daniel Fried, fost asistent al Secretarului de stat al SUA pentru Europa.

Analiza se intitulează „The good, the bad, and the ugly” în planul de pace al SUA pentru Ucraina, parafrază după un clasic al filmelor western, cu Clint Eastwood. Atlantic Council este un think tank american axat pe politică internațională.

Fried: Trump a mai făcut deal-uri bune pornind de la drafturi slabe

Daniel Fried mai spune că planul poate suferi îmbunătățiri și că, la alte negocieri, Donald Trump a reușit să pornească de la un draft slab și care părea absolut mercantil și să atingă o înțelegere mult mai bună.

„Am văzut la începutul acestui an cum o propunere inițială proastă a SUA – „acordul privind mineralele” – a putut fi transformată într-un acord rezonabil pentru dezvoltare și un plus pentru relațiile dintre SUA și Ucraina”, a amintit Fried.

„Rușii se tem de armata noastră”

În același articol, John E. Herbst, fost ambasador al SUA la Kiev în 2003 – 2006, pe timpul Revoluției Portocalii, a subliniat că o garanție reală a Americii pentru Ucraina ar putea opri un alt asalt al Rusiei: „Aceasta ar descuraja cu siguranță viitoare agresiuni rusești, deoarece rușii se tem de armata noastră”.

Herbst a spus că o reușită a planului de pace și o echilibrare a lui ar fi o compensare pentru evidența că el „recompensează agresorul rus”.

În această formă, planul are părți care nu au cum să fie acceptate de Rusia

„Acordul complet al lui Trump arată că nu totul este pierdut pentru Ucraina”, scrie și ziarul britanic The Telegraph, în analiza celor 28 de puncte.

Jurnalistul Mark Stone, corespondentul Sky News în SUA apreciază că nici Rusia nu poate fi prea fericită cu planul: „Pe lângă faptul că este inacceptabil din multe puncte de vedere pentru Ucraina, în numeroase părți este cu siguranță inacceptabil și pentru Vladimir Putin”.

„Să luăm, de exemplu, clauza care prevede că activele înghețate ale Rusiei vor fi transferate Ucrainei (cu o recompensă americană asemănătoare unui jaf). Serios?”, scrie el sceptic că Putin va accepta asta.

Unde e necesară aprobarea Europei

„Există, de asemenea, elemente ale planului care ar necesita în mod necesar aprobarea unui număr mult mai mare de părți“, observă ziaristul, ceea ce arată că forța Europei, de pildă, nu e aruncată la coș.

„De exemplu, amintește el, readmiterea Rusiei în ceea ce ar deveni din nou G8 necesită aprobarea tuturor celorlalți membri ai G7”, crede Stone.

Jurnalistul spune că, așa cum e scris acum, planul nu are cum să treacă, din cauza masivelor naivități: „La baza planului de pace se află cuvântul lui Vladimir Putin și fiabilitatea lui Donald Trump. Este scris pe o aripă și o rugăciune”.

Aici sunt cele 28 de puncte ale planului, în limba română.