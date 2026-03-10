Planurile Dacia pentru mașinile electrice și hibride. Ținta stabilită pentru 2030

Dacia – care miercuri va prezenta Striker, cel mai nou model al mărcii – a anunțat că în patru ani vrea ca peste 60% dintre vânzările sale să fie mașini electrice și hibride, în timp ce anul trecut ponderea a fost de 25%.

Renault prezintă miercuri planul denumit futuREady, care se bazează mai ales pe vehicule electrice și hibride. Vor fi lansate 36 de modele până în 2030 la toate mărcile din grup.

Dacia a vândut anul trecut aproape 200.000 de mașini hibride și electrice, adică un sfert din total, în timp ce în 2024 ponderea era de puțin peste 10%. În 2030, planul este ca două treimi dintre mașinile vândute de brand să fie hibride și full-electrice. Dacia a vândut aproape 700.000 de mașini în 2025.

Dacia vrea ca în patru ani mașinile din segmentul C să reprezinte o treime din vânzările totale. Bigster este cel mai vândut model al mărcii în segmentul C, în lunile următoare va ajunge la clienți mașina Striker, iar la anul ar putea urma încă un model de segment C.

Ce se spune despre Dacia în planul Renault

Dacia vrea să își continue expansiunea bazându-se pe aceleași elemente fundamentale și pe aceeași filozofie de brand:

⦁ Să propună cea mai competitivă ofertă în materie de cost, preț și valoare pentru client;

⦁ Să accelereze procesul de electrificare, astfel încât vehiculele din această categorie să reprezinte 2/3 din vânzările sale în 2030;

⦁ Să continue ofensiva în segmentul C, care va reprezenta 1/3 din vânzările sale în 2030 ;

⦁ Să valorifice expertiza sa recunoscută în domeniul 4×4, al tehnologiei hibride E-Tech și a poziției de lider în oferta GPL;

⦁ Până în 2030, Dacia „va fi deplin angajată în domeniul mobilității electrice, trecând de la 1 model, la o gamă de 4 modele electrice”.

Ce se spune despre marca Renault

Marca Renault își va accelera dinamica de creștere prin trei direcții cheie:

⦁ Consolidarea potențialului mărcii în Europa datorită lansării a 12 noi modele;

⦁ Generalizarea electrificării gamei prin menținerea tehnologiei hibride după anul 2030 în Europa și dezvoltarea sa pe piețele internaționale, pe de o parte, iar pe de altă parte, prin extinderea ofertei sale 100% electrice printr-o nouă platformă;

⦁ Accelerarea ofensivei sale internaționale cu 14 lansări de noi modele.

Până în 2030, marca urmărește:

⦁ Un nivel al vânzărilor anuale de peste 2 milioane de vehicule, din care 50% în afara Europei;

⦁ O pondere de 100% a vânzărilor de vehicule electrificate în Europa și de 50% în afara Europei.