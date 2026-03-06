Plata taxelor și impozitelor, mai simplă și mai accesibilă prin Stațiile de Plată SelfPay și aplicația SelfPay Now. Martie, ultima lună în care cetățenii pot beneficia de bonificație

În această perioadă, tot mai mulți contribuabili își achită taxele și impozitele locale, în contextul în care, până la 31 martie, majoritatea administrațiilor locale acordă o bonificație de până la 10% pentru plata integrală anticipată. Interesul crescut pentru efectuarea acestor plăți se reflectă într-un volum mai ridicat de solicitări la ghișeele primăriilor.

Pentru a facilita procesul și a oferi o alternativă accesibilă la plata tradițională, SelfPay pune la dispoziție posibilitatea achitării taxelor și impozitelor locale prin intermediul celor aproape 13.000 de Stații de Plată SelfPay din întreaga țară sau, pentru anumite administrații locale, direct în aplicația SelfPay Now.

Stațiile de Plată SelfPay sunt amplasate în locații ușor accesibile: magazine de proximitate, centre comerciale, benzinării sau sedii ale unor instituții publice și funcționează cu program extins. Astfel, contribuabilii pot efectua plata într-un interval orar flexibil, aproape de casă sau de locul de muncă, fără a depinde exclusiv de programul ghișeelor.

Pentru majoritatea administrațiilor partenere, plata este disponibilă și prin aplicația SelfPay Now, oferind o opțiune digitală suplimentară pentru cei care preferă să își gestioneze obligațiile fiscale direct de pe telefonul mobil.

Un sprijin pentru contribuabili și administrații

Plata taxelor și impozitelor prin rețeaua SelfPay contribuie la reducerea aglomerației și la fluidizarea proceselor administrative, în special în perioadele în care interesul pentru achitarea obligațiilor fiscale este mai ridicat.

SelfPay colaborează cu numeroase primării din întreaga țară, iar rețeaua de parteneriate este în continuă extindere, cu obiectivul de a facilita accesul la metode moderne și eficiente de plată, indiferent de localitatea de domiciliu sau de preferințele contribuabililor.

Într-un context în care tot mai mulți români aleg soluții rapide și flexibile pentru gestionarea plăților recurente, cu SelfPay plata taxelor locale poate fi făcută simplu și la timp, fără drumuri la ghișeu.

Despre SelfPay

SelfPay este liderul pieței de Stații de Plată din România, oferind soluții moderne pentru plăți și servicii financiare printr-un ecosistem integrat ce include o rețea națională extinsă de Stații de Plata și aplicația mobilă SelfPay Now.

Articol susținut de SelfPay