Platforma de plată a taxelor și impozitelor Ghișeul.ro nu funcționează. Cât vor dura problemele

Site-ul de plată a taxelor și impozitelor Ghișeul.ro, gestionat de Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), este indisponibil pentru unii utilizatori. Acest lucru se întâmplă din cauza bazelor de date cu tarifele de plată, neactualizate de primării, spune, pentru publicul HotNews, președintele ADR, Dragoș Vlad.

„Platforma funcționează doar că sunt anumite disfuncționalități pentru anumiți cetățeni. Sunt două tipuri de utilizatori: cetățenii care au cont, care își plătesc taxele și verifică contribuția la bugetele locale în funcție de localități și localitățile”, explică Vlad.

Primăriile ar fi trebuit să actualizeze din decembrie noile impozite, ceea ce nu s-a întâmplat în mai multe unități administrativ-teritoriale din țară. Acest lucru a dus la nefuncționarea platformei pentru cei din localitățile unde nu sunt actualizate tarifele.

„Sistemul funcționează, dar este în permanentă actualizare în funcție de bazele de date de la unitățile administrativ-teritoriale, care își actualizează noile valori. Nu este platforma defectă, ci este într-o continuă actualizare”, mai spune Dragoș Vlad.

Problema a început săptămâna trecută, iar președintele Autorității pentru Digitalizarea României estimează că va mai dura și zilele următoare.

„Îmi cer scuze pentru disfuncționalități, dar nu țin neapărat de noi. Noi facem toate demersurile să fie platforma up (n.r. funcțională) și unde există valori 0 sau informații neactualizate să nu ținem utilizatorii pe platformă, pentru a nu pune presiune pe aceasta”, transmite președintele ADR.

Ce taxe noi au intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026

Luni, 5 ianuarie, este prima zi în care românii își pot plăti taxele și impozitele și la sediile ANAF din țară. Ele sunt unele majorate, atât pentru populație, cât și pentru firme.

Cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale adoptat de Guvernul Bolojan, care prevede majorarea taxelor, a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026. De exemplu, românii vor plăti impozite de până la 3 ori mai mari pentru locuințe sau terenuri.

Impozitul pentru mașini va crește și el și va fi plătit inclusiv pentru mașinile full-electrice, care erau exceptate până acum.

Citește și Ce taxe noi intră în vigoare din 1 ianuarie 2026. Principalele zece modificări fiscale aduse de pachetul 2 al Guvernului Bolojan

În plus, dacă până acum, mașinile erau impozitate în funcție de capacitatea cilindrică, de la început de 2026 va conta și norma de poluare, fiind invocat principiul „poluatorul plătește”. Sunt prevăzute șase grupe de cilindre, iar calculul impozitului se face prin înmulțirea unei sume fixe aferente grupei cu o unitate standard luată ca fiind 200 cmc. Această sumă fixă variază și în funcție de norma de poluare.

Consiliile locale pot stabili niveluri diferite față de baza națională, așa că valorile impozitului pot să difere de la județ la județ.