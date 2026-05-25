Platforma de urmărire a zborurilor care anunță urgențele și manevrele neobișnuite ale avioanelor

Noul instrument digital permite urmărirea manevrelor ciudate, a schimbărilor bruște de altitudine și a codurilor de urgență transmise de avioane, prin analizarea automată a zborurilor, potrivit EuroNews.com.

Dezvoltat de site-ul de știri din domeniul aviației Simple Flying, noul tracker oferă alerte bazate pe analiza unor aspecte precum oscilațiile de altitudine, traiectoriile neregulate, ratele de viraj și codurile de identificare, cum ar fi 7700, utilizat în situații de urgență.

Utilizatorii pot urmări zborurile în timp real și le pot reda după aterizare. Platforma afișează modelul aeronavei, operatorul aerian, altitudinea, rata de urcare sau coborâre, precum și NOTAM-uri (nr. notificări pentru piloți).

Vizualizarea poate fi filtrată pentru a vedea aeronave comerciale, militare, private și de suprafață, iar utilizatorii își pot crea liste proprii de urmărire. Un panou de statistici arată distribuția altitudinii, principalii operatori și tipurile de aeronave.

Informațiile tehnice transmise în timp real provin din surse specializate în aviație, precum Airplanes.Live și OurAirports.com. Avioanele sunt monitorizate permanent prin intermediul datelor ADS-B (sistem automat de supraveghere dependentă prin difuzare) și prin tehnologia MLAT (multilaterare).

Aceste semnale radio sunt captate la sol de o rețea globală de receptoare speciale, care sunt instalate și gestionate de o comunitate independentă de pasionați de aviație din întreaga lume.