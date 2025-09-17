Platformă online unde bolnavii de cancer vor fi consiliați de medici: „Unii pacienți nu mor din cauza cancerului, ci din cauză că nu mai fac față presiunii”

O platformă online dedicată persoanelor diagnosticate cu cancer şi familiilor acestora, OncoRCP (Resurse, Consiliere, Parteneriat), a fost lansată miercuri. Platforma își propune să ajute pacienții oncologici și rudele lor să fie consiliați și să comunice mai bine cu medicii.

Platforma a fost dezvoltată în colaborare cu Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer şi Coaliţia Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice și este un proiect sprijinit de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti.

Pentru acces la platformă, cei interesaţi pot accesa link-ul: https://oncorcp.codeoftalent.com/registration/ONCO-7546.

OncoRCP (Resurse, Consiliere, Parteneriat) poate fi accesată doar de medici, pacienți diagnosticați cu cancer şi familiile lor.

Platforma oferă acces gratuit la materiale video educative, o componentă AI şi podcast.

Pacienţii au acces gratuit la clipuri video şi resurse educaţionale, prezentate de Andi Cârlan, navigator de pacienţi, el însuşi pacient oncologic de 6 ani.

Platforma integrează o componentă inovatoare de inteligenţă artificială, care ghidează utilizatorii printr-un proces educaţional. Pacienţii parcurg chestionare de conştientizare, învaţă să îşi formuleze întrebările pentru medici şi să îşi exprime mai bine emoţiile şi nevoile.

OncoRCP include şi o serie de episoade ale unui podcast cu medici oncologi, reprezentanţi ai pacienţilor şi experți din domeniul sănătăţii.

Platforma poate fi accesată de pe orice dispozitiv.

„Îmi doresc ca niciun pacient oncologic să nu mai treacă prin ce am trecut eu”

Andi Cârlan, pacient oncologic și navigator de pacienți, spune că își dorește ca „niciun pacient oncologic să nu mai treacă prin ce am trecut eu – clipe de deznădejde, de debusolare”.

„Cancerul este o boală cronică, iar cancerul astăzi nu mai este la fel de letal cum era acum 20 de ani. Nu toți pacienții oncologici mor din cauza cancerului. Unii mor din cauza tratamentului foarte agresiv, căruia nu mai pot să îi facă față. Alții mor din cauză că nu mai fac față presiunii psihice”, afirmă el.

„Spre exemplu, nu știu câți dintre noi știm că un pacient oncologic are nevoie, din prima zi de diagnostic, de medic oncolog, de nutriționist specializat în nutriție oncologică și de kinetoterapeut. Este nevoie de toți 3 în același timp, la momentul diagnosticului. Indiferent de ce tip de cancer este, ai la fel de mare nevoie de un oncolog, de un nutriționist specializat în nutriție oncologică și de un kinetoterapeut”, adaugă Andi Cârlan.

Andi Cârlan mai spune că „sunt foarte puțini oameni care știu că substanțele toxice din citostatice se elimină și prin masa musculară. Un pacient care are o masă musculară mare elimină mai repede din organism substanțele chimice toxice din citostatice decât un pacient care a pierdut masa musculară. Un pacient care elimină repede aceste substanțe are o toxicitate mai mică, ceea ce înseamnă că ai șanse mai mari. Un pacient care nu știe aceste lucruri și nu are și o nutriție potrivită este din ce în ce mai slăbit, pierde masă musculară cu viteza luminii și, în cele din urmă, își pierde capacitatea de a face mișcare și, în cele din urmă, dorința de a trăi”.

„Comunicarea nu înseamnă doar transmiterea de informaţii, ea înseamnă ascultare activă, empatie, disponibilitate şi capacitatea de a traduce limbajul ştiinţific într-un limbaj accesibil, prin care pacientul să înţeleagă, să-şi regăsească încrederea şi să devină partener în propriul proces de vindecare”, spune, la rândul său, Viorel Jinga, rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti.

„Cu atât mai mult în cazul pacienţilor oncologici, precum şi al aparţinătorilor lor, în care încă de la aflarea diagnosticului, dar şi pe întreg parcursul curelor terapeutice, impactul psiho-emoţional este unul profund şi poate să genereze repercusiuni grave, de la anxietăţi, depresii sau chiar stări suicidale. Și trebuie să conştientizăm şi mai mult faptul că pacientul oncologic nu caută doar un plan de tratament, ci şi un om luminos, care să-i confere speranţă, claritate şi înţelegere”, adaugă rectorul UMF.