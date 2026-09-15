Platforma de streaming care tocmai a apărut în România a dat lovitura la Premiile Emmy 2026. Serialul „The Pitt” triumfă din nou, Netflix pierde premiul pentru cea mai bună miniserie

„Widow’s Bay”, noua comedie horror de la Apple TV, a fost vedeta galei Premiilor Emmy din 2026, câștigând un număr impresionant de 14 trofee din cele 19 nominalizări pe care le-a avut, în cadrul ceremoniei Primetime de luni seară și al galei de săptămâna trecută, Creative Arts Awards, anunță revista Variety.

Serialul a câștigat premiul pentru cel mai bun serial de comedie, premiul pentru cel mai bun actor principal într-un serial de comedie, acordat lui Matthew Rhys, precum și premiile pentru cea mai bună actriță în rol secundar, acordat lui Kate O’Flynn, cel mai bun actor în rol secundar, acordat lui Stephen Root, scenariu, pentru creatoarea Katie Dippold, și regie, pentru Hiro Murai.

Platforma Apple TV s-a lansat chiar lunea aceasta în România, după ani de așteptare.

„The Pitt” a câștigat din nou în 2026 Premiul Emmy pentru cel mai bun serial dramatic

Drama medicală „The Pitt”, produsă de HBO, s-a clasat pe locul următor, cu șapte premii dintr-un total de 25 de nominalizări, cel mai mare număr de nominalizări obținut de un serial în acest an.

A câștigat premiul pentru cel mai bun serial dramatic și cel pentru cel mai bun actor principal într-un serial dramatic, acordat lui Noah Wyle, pentru al doilea an consecutiv.

Noua dramă plină de răsturnări de situație a celor de la Apple, „Pluribus”, a fost imediat în urma sa, cu șase premii, inclusiv pentru scenariul semnat de creatorul Vince Gilligan și pentru actrița principală Rhea Seehorn.

HBO Max ia Premiul Emmy pentru cea mai bună miniserie în 2026

În categoria miniseriilor, „DTF St. Louis” s-a impus de asemenea cu șapte premii, inclusiv cele pentru actorul în rol secundar David Harbour și actrița în rol secundar Linda Cardellini. Creatorul serialului, Steven Conrad, a câștigat la rândul său premiile pentru regie și scenariu.

O serie de alte producții au plecat acasă cu premii în seara de luni, printre acestea numărându-se Allison Janney, vedeta din „The Diplomat”, care a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar într-un serial dramatic, Sally Field, care a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță principală într-o miniserie sau film de televiziune pentru „Remarkably Bright Creatures”, precum și Tom Pelphrey, vedeta din „Task”, care a câștigat premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar într-un serial dramatic.

Premiile Emmy decernate în 2026 la principalele categorii:

Cel mai bun serial dramatic

„The Pitt” (HBO Max) – CÂȘTIGĂTOR;

„The Diplomat” (Netflix);

„The Gilded Age” (HBO Max);

„A Knight of the Seven Kingdoms” (HBO Max);

„Paradise” (Hulu);

„Pluribus” (Apple TV);

„Slow Horses” (Apple TV);

„Your Friends and Neighbors” (Apple TV).

Cel mai bun serial de comedie

„Widow’s Bay” (Apple TV) – CÂȘTIGĂTOR;

„Abbott Elementary” (ABC);

„The Bear” (FX);

„Hacks” (HBO Max);

„Margo’s Got Money Troubles” (Apple TV);

„Nobody Wants This” (Netflix);

„Only Murders in the Building” (Hulu);

„Shrinking” (Apple TV).

Cel mai bun serial limitat sau de antologie

„DTF St. Louis” (HBO Max) – CÂȘTIGĂTOR;

„All Her Fault” (Peacock);

„The Beast in Me” (Netflix);

„Beef” (Netflix);

„Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette” (FX).

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial dramatic

Noah Wyle, „The Pitt” – CÂȘTIGĂTOR;

Sterling K. Brown, „Paradise”;

Gary Oldman, „Slow Horses”;

Mark Ruffalo, „Task”;

Rufus Sewell, „The Diplomat”.

Cea mai bună actriță în rol principal într-un serial dramatic

Rhea Seehorn, „Pluribus” – CÂȘTIGĂTOARE;

Carrie Coon, „The Gilded Age”;

Chase Infiniti, „The Testaments”;

Keri Russell, „The Diplomat”;

Zendaya, „Euphoria”.

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial de comedie

Matthew Rhys, „Widow’s Bay” – CÂȘTIGĂTOR

Yahya Abdul-Mateen II, „Wonder Man”;

Steve Carell, „Rooster”;

Jason Segel, „Shrinking”;

Martin Short, „Only Murders in the Building”.

Cea mai bună actriță în rol principal într-un serial de comedie

Jean Smart, „Hacks” – CÂȘTIGĂTOARE;

Quinta Brunson, „Abbott Elementary”;

Ayo Edebiri, „The Bear”;

Elle Fanning, „Margo’s Got Money Troubles”;

Lisa Kudrow, „The Comeback”.

Cea mai bună actriță în rol principal într-un serial limitat sau antologic

Sally Field, „Remarkably Bright Creatures” – CÂȘTIGĂTOARE;

Claire Danes, „The Beast in Me”;

Carey Mulligan, „Beef”;

Sarah Pidgeon, „Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette”;

Sarah Snook, „All Her Fault”.

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial limitat sau antologic

Matthew Rhys, „The Beast in Me” – CÂȘTIGĂTOR;

Riz Ahmed, „Bait”;

Jason Bateman, „Black Rabbit”;

Charlie Hunnam, „Monster: The Ed Gein Story”;

Oscar Isaac, „Beef”.

Lista completă a câștigătorilor Premiilor Emmy din 2026, la toate categoriilor, poate fi consultată AICI.