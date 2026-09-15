Premiile Emmy 2026: Câștigătorii pentru cele mai bune seriale ale anului au fost anunțați

Mariska Hargitay, vedeta din „Law & Order: SVU”, a găzduit luni cea mai importantă seară din industria televiziunii, gala Premiilor Emmy ce a avut loc la Hollywood, care și-a anunțat câștigătorii, relatează Variety.

Premiile la toate categoriile pentru Premiile Emmy 2026 au fost anunțate deja.

Drama medicală HBO „The Pitt” a condus clasamentul tuturor nominalizărilor, cu un impresionant număr de 25 de nominalizări, inclusiv pentru cel mai bun serial de dramă, cel mai bun actor în rol principal și cea mai bună regie într-un serial dramatic pentru Noah Wyle, precum și șapte nominalizări pentru interpreți la categoriile de actori și actrițe în rol secundar.

Seria HBO a câștigat premiul pentru cel mai bun serial dramatic și anul trecut, când a avut un total de 13 nominalizări, și a triumfat din nou anul acesta

Imediat în urma sa s-a aflat comedia HBO „Hacks”, care a obținut 24 de nominalizări pentru ultimul său sezon. Aceasta a doborât recordul absolut de nominalizări pentru o comedie, deținut anterior de „The Bear” și „The Studio”, cu câte 23 de nominalizări fiecare.

Însă anul acesta a pierdut Premiul Emmy pentru cel mai bun serial de comedie în fața „Widow’s Bay”.

Două seriale ale Apple TV, printre favoritele la Premiile Emmy din 2026

„Widow’s Bay”, noua comedie horror a Apple TV, a avut un debut puternic, cu 19 nominalizări, inclusiv pentru cel mai bun serial de comedie, Matthew Rhys pentru cel mai bun actor în rol principal și Stephen Root, Dale Dickey și Kate O’Flynn la categoriile de actori și actrițe în rol secundar.

Un alt nou serial Apple, „Pluribus”, a avut de asemenea un debut puternic, cu 18 nominalizări pentru cel mai bun serial dramatic, cea mai bună actriță în rol principal pentru Rhea Seehorn și actori în rol secundar pentru Carlos Manuel Vesga și Karolina Wydra.

Platforma Apple TV s-a lansat chiar lunea aceasta în România, după ani de așteptare.

La categoria serialelor limitate și antologice, „Beef”, produs de Netflix, a condus cu 16 nominalizări, iar Oscar Isaac și Carey Mulligan au fost nominalizați la categoriile de cel mai bun actor și cea mai bună actriță în rol principal.

Însă câștigătorul surprinzător la această categorie în 2026 a fost serialul HBO „DTF St. Louis”.

Lista completă a câștigătorilor Premiilor Emmy din 2026

Cel mai bun serial dramatic

„The Pitt” (HBO Max) – CÂȘTIGĂTOR;

„The Diplomat” (Netflix);

„The Gilded Age” (HBO Max);

„A Knight of the Seven Kingdoms” (HBO Max);

„Paradise” (Hulu);

„Pluribus” (Apple TV);

„Slow Horses” (Apple TV);

„Your Friends and Neighbors” (Apple TV).

Cel mai bun serial de comedie

„Widow’s Bay” (Apple TV) – CÂȘTIGĂTOR;

„Abbott Elementary” (ABC);

„The Bear” (FX);

„Hacks” (HBO Max);

„Margo’s Got Money Troubles” (Apple TV);

„Nobody Wants This” (Netflix);

„Only Murders in the Building” (Hulu);

„Shrinking” (Apple TV).

Cel mai bun serial limitat sau de antologie

„DTF St. Louis” (HBO Max) – CÂȘTIGĂTOR;

„All Her Fault” (Peacock);

„The Beast in Me” (Netflix);

„Beef” (Netflix);

„Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette” (FX).

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial dramatic

Noah Wyle, „The Pitt” – CÂȘTIGĂTOR;

Sterling K. Brown, „Paradise”;

Gary Oldman, „Slow Horses”;

Mark Ruffalo, „Task”;

Rufus Sewell, „The Diplomat”.

Noah Wyle, recompensat din nou cu Premiul Emmy în 2026 grație interpretării din serialul „The Pitt”, FOTO: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia

Cea mai bună actriță în rol principal într-un serial dramatic

Rhea Seehorn, „Pluribus” – CÂȘTIGĂTOARE;

Carrie Coon, „The Gilded Age”;

Chase Infiniti, „The Testaments”;

Keri Russell, „The Diplomat”;

Zendaya, „Euphoria”.

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial de comedie

Matthew Rhys, „Widow’s Bay” – CÂȘTIGĂTOR

Yahya Abdul-Mateen II, „Wonder Man”;

Steve Carell, „Rooster”;

Jason Segel, „Shrinking”;

Martin Short, „Only Murders in the Building”.

Cea mai bună actriță în rol principal într-un serial de comedie

Jean Smart, „Hacks” – CÂȘTIGĂTOARE;

Quinta Brunson, „Abbott Elementary”;

Ayo Edebiri, „The Bear”;

Elle Fanning, „Margo’s Got Money Troubles”;

Lisa Kudrow, „The Comeback”.

Jean Smart cu Premiul Emmy câștigat în 2026, FOTO: Danny Moloshok / AP / Profimedia

Cea mai bună actriță în rol principal într-un serial limitat sau antologic

Sally Field, „Remarkably Bright Creatures” – CÂȘTIGĂTOARE;

Claire Danes, „The Beast in Me”;

Carey Mulligan, „Beef”;

Sarah Pidgeon, „Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette”;

Sarah Snook, „All Her Fault”.

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial limitat sau antologic

Matthew Rhys, „The Beast in Me” – CÂȘTIGĂTOR;

Riz Ahmed, „Bait”;

Jason Bateman, „Black Rabbit”;

Charlie Hunnam, „Monster: The Ed Gein Story”;

Oscar Isaac, „Beef”.

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial de comedie

Stephen Root, „Widow’s Bay” – CÂȘTIGĂTOR;

Colman Domingo, „The Four Seasons”;

Paul W. Downs, „Hacks”;

Harrison Ford, „Shrinking”;

Nick Offerman, „Margo’s Got Money Troubles”;

Michael Urie, „Shrinking”;

Tayler James Williams, „Abbott Elementary”.

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial dramatic

Tom Pelphrey, „Task” – CÂȘTIGĂTOR;

Patrick Ball, „The Pitt”;

Billy Crudup, „The Morning Show”;

Shawn Hatosy, „The Pitt”;

Gerran Howell, „The Pitt”;

Jack Lowden, „Slow Horses”;

Carlos-Manuel Vesga, „Pluribus”;

Cea mai bună actriță în rol secundar într-un serial de comedie

Kate O’Flynn, „Widow’s Bay” – CÂȘTIGĂTOARE;

Dale Dickey, „Widow’s Bay”;

Hannah Einbinder, „Hacks”;

Janelle James, „Abbott Elementary”;

Michelle Pfeiffer, „Margo’s Got Money Troubles”;

Megan Stalter, „Hacks”;

Jessica Williams, „Shrinking”.

Cea mai bună actriță în rol secundar într-un serial dramatic

Allison Janney, „The Diplomat” – CÂȘTIGĂTOARE;

Taylor Deardon, „The Pitt”;

Fiona Dourif, „The Pitt”;

Katherine LaNasa, „The Pitt”;

Sepideh Moafi, „The Pitt”;

Julianne Nicholson, „Paradise”;

Karolina Wydra, „Pluribus”.

Cea mai bună regie pentru un serial de comedie

Hiro Murai, „Widow’s Bay” – CÂȘTIGĂTOR;

Randall Einhorn, „Abbott Elementary”;

Christopher Storer, „The Bear”;

Andrew DeYoung, „The Chair Company”;

Lucia Aniello, „Hacks”;

Mary Lou Belli, „The Ms. Pat Show”.

Cea mai bună regie pentru un serial dramatic

Saul Metzstein, „Slow Horses” – CÂȘTIGĂTOR;

Salli Richardson Whitfield, „The Gilded Age”;

Hanelle M. Culpepper, „Paradise”;

Noah Wyle, „The Pitt”;

Vince Gilligan, „Pluribus”;

Salli Richardson Whitfield, „Task”.

Cel mai bun scenariu pentru un serial de comedie

Katie Dippold, „Widow’s Bay” – CÂȘTIGĂTOARE;

Quinta Brunson, „Abbott Elementary”;

Tim Robinson și Zach Kanin, „The Chair Company”;

Michael Patrick King și Lisa Kudrow, „The Comeback”;

Lucia Aniello, Paul W. Downs și Jen Statsky, „Hacks”;

Anthony King, „Jury Duty Presents: Company Retreat”.

Cel mai bun scenariu pentru un serial dramatic

Vince Gilligan, „Pluribus” – CÂȘTIGĂTOR;

Peter Ackerman și Debora Cahn, „The Diplomat”;

Kirsten Pierre-Geyfman și R. Scott Gemmill, „The Pitt”;

Valerie Chu, „The Pitt”;

Will Smith, „Slow Horses”;

Brad Ingelsby, „Task”.

Cel mai bun program-concurs de reality show

„The Traitors” (Peacock) – CÂȘTIGĂTOR;

„Dancing With the Stars” (ABC);

„RuPaul’s Drag Race” (MTV);

„Survivor” (CBS);

„Top Chef” (Bravo).

Cel mai bun serial de varietăți